HUFLIT xét tuyển bổ sung đến 31-8, thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh

Ngày 10-8-2026, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM (HUFLIT) công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026 cho 23 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Bên cạnh kết quả trúng tuyển, thí sinh chưa đạt nguyện vọng trong đợt xét tuyển chính vẫn còn thêm cơ hội khi HUFLIT tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến ngày 31-8-2026.

Thí sinh có thể xét tuyển bổ sung vào HUFLIT từ nay đến hết ngày 31-8

Điểm chuẩn HUFLIT 2026: Thí sinh chủ động kiểm tra kết quả trúng tuyển

Điểm chuẩn trúng tuyển của HUFLIT 2026 theo ba phương thức gồm: xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xét điểm học bạ THPT và xét điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

Với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm chuẩn của HUFLIT dao động từ 15 đến 20 điểm. Trong đó, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và Truyền thông đa phương tiện cùng có mức điểm chuẩn 17 điểm; Luật và Luật kinh tế có mức điểm chuẩn 20 điểm.

Đối với phương thức xét điểm học bạ lớp 12 THPT, điểm chuẩn dao động từ 18 - 19,5 đến 21 điểm. Trong khi đó, ở phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026, mức điểm chuẩn dao động từ 550 - 600 đến 720 điểm, cao hơn mức năm 2025 từ 50 đến 220 điểm.

Sau khi HUFLIT công bố điểm chuẩn, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển, Thư mời nhập học và Hướng dẫn nhập học trên trang web tra cứu tuyển sinh của trường. Với những thí sinh đã trúng tuyển, thời gian làm thủ tục nhập học trực tiếp tại cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh diễn ra từ ngày 12-8 đến ngày 15-8-2026.

Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026 của HUFLIT

Việc chủ động kiểm tra kết quả và theo dõi các hướng dẫn nhập học trong thời gian quy định sẽ giúp thí sinh hoàn tất các bước cần thiết để chính thức bắt đầu hành trình học tập tại HUFLIT.

Mở rộng cánh cửa chinh phục giấc mơ đại học

Kết quả của đợt xét tuyển chính là một cột mốc quan trọng, nhưng với những thí sinh chưa đạt kết quả như kỳ vọng, hành trình lựa chọn đại học vẫn còn rộng mở ở phía trước.

Từ nay đến ngày 31-8-2026, HUFLIT tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung, qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội trúng tuyển cho thí sinh trong giai đoạn cuối của mùa tuyển sinh năm nay.

HUFLIT xét tuyển bổ sung từ nay đến hết 31-8, mở rộng cánh cửa chinh phục giấc mơ đại học cho thí sinh

Đây cũng là khoảng thời gian để thí sinh có thêm cơ sở cân nhắc trước khi đưa ra quyết định về môi trường học tập trong những năm đại học. Thí sinh có thể tiếp tục tìm hiểu thông tin về các ngành đào tạo, điều kiện xét tuyển và cơ hội còn lại tại những trường đại học phù hợp với định hướng của bản thân.

Đối với HUFLIT, việc tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cũng góp phần tối ưu cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Những bạn chưa có kết quả như mong muốn trong đợt chính có thể chủ động cập nhật thông tin tuyển sinh của trường và hoàn tất hồ sơ trong thời gian quy định.

Một số mốc thời gian thí sinh cần lưu ý: - Ngày 10-8-2026: HUFLIT công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. - Từ ngày 12-8 đến ngày 15-8-2026: Thí sinh trúng tuyển thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp tại cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh. - Đến ngày 31-8-2026: HUFLIT tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung. Như vậy, với những thí sinh chưa trúng tuyển ở đợt chính hoặc đang tìm kiếm thêm một lựa chọn phù hợp, khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 8 vẫn là một cơ hội để chủ động tìm hiểu và đưa ra quyết định nắm bắt tấm vé vào đại học.

Thêm cơ hội lựa chọn, chính sách hỗ trợ cho tân sinh viên

Bên cạnh cơ hội xét tuyển, một trong những yếu tố được thí sinh và gia đình quan tâm khi lựa chọn đại học là kế hoạch tài chính cho toàn khóa học.

Năm 2026, HUFLIT tiếp tục áp dụng chính sách không tăng học phí toàn khóa, với thời gian đào tạo kéo dài 3,5 năm. Mức học phí đối với tân sinh viên được áp dụng ở mức 1.230.000 đồng/tín chỉ đối với các học phần kiến thức đại cương gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Chính trị; và 1.330.000 đồng/tín chỉ đối với kiến thức chuyên ngành.

Cùng với đó, HUFLIT xây dựng Quỹ hỗ trợ sinh viên trị giá 13 tỷ mỗi năm. Ngay từ năm nhất, sinh viên có thể được hỗ trợ mượn tiền trang trải học phí thông qua Quỹ hỗ trợ sinh viên với lãi suất 0%.

Trong năm học 2026 – 2027, HUFLIT áp dụng nhiều chính sách học bổng dành cho tân sinh viên. Trong đó, học bổng giảm 20% học phí toàn khóa được áp dụng cho 9 ngành đặc thù gồm Luật, Luật Kinh tế, Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Đông phương học, Ngôn ngữ Nhật, Trí tuệ Nhân tạo, Kế toán và Kiểm toán.

Ngoài ra, sinh viên lựa chọn học tập toàn thời gian tại cơ sở Hóc Môn có cơ hội nhận học bổng giảm 15% học phí toàn khóa đối với 15 ngành đào tạo, trong đó có Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng và Truyền thông đa phương tiện.

Thí sinh chọn học tại cơ sở Hóc Môn, nhận ngay học bổng 15% học phí toàn khóa

Mỗi mùa tuyển sinh đều có những thí sinh nhận được kết quả đúng như kỳ vọng, nhưng cũng có những bạn cần thêm thời gian để tìm một lựa chọn phù hợp. Vì vậy, điểm chuẩn không chỉ là một cột mốc để xác định kết quả trúng tuyển, mà còn là thời điểm để thí sinh nhìn lại những lựa chọn của mình và chủ động tìm kiếm cơ hội tiếp theo.

Với việc tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến ngày 31-8-2026, HUFLIT mở thêm một khoảng thời gian để thí sinh cân nhắc lựa chọn môi trường đại học, đồng thời tìm hiểu các chính sách học phí, học bổng và hỗ trợ người học trước khi đưa ra quyết định.