Trường Đại học Văn Hiến cất nóc khối đào tạo học tập thực hành HEC2

Ngày 10-8-2026, Trường Đại học Văn Hiến đã cất nóc khối đào tạo học tập thực hành HEC2 có 15 tầng, hơn 47.000 m2 sàn sẽ được sử dụng từ năm học 2026-2027. Đồng thời khởi công xây dựng Khối tòa nhà Complex VHU30 công trình dự kiến hoàn thành chào mừng 30 năm thành lập trường 11-7-2027.

Hai sự kiện diễn ra trong cùng một ngày không chỉ đánh dấu những cột mốc quan trọng của các dự án xây dựng, mà còn khẳng định chiến lược đầu tư dài hạn của trường nhằm mang đến cho sinh viên môi trường học tập hiện đại, thực tiễn và hội nhập quốc tế.

Thêm không gian học tập hiện đại cho sinh viên

Lễ cất nóc Khối đào tạo học tập thực hành HEC2 đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu chính của công trình, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện để sớm đưa vào phục vụ công tác đào tạo năm học 2026-2027.

Công trình được xây dựng với quy mô 15 tầng, có tổng diện tích hơn 47.000 m², trở thành một trong những hạng mục trọng điểm của khuôn viên HungHau Campus.

Sau khi hoàn thành, Khối Học tập sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc của giảng viên, sinh viên với hệ thống phòng học hiện đại, phòng thực hành chuyên ngành, khu bảo vệ đồ án tốt nghiệp, không gian biểu diễn nghệ thuật, khu làm việc dành cho đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ cùng nhiều không gian học thuật và sáng tạo chuyên biệt.

Khối đào tạo học tập thực hành HEC2

Không chỉ mở rộng quy mô đào tạo, công trình còn góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại, nơi người học được tiếp cận công nghệ, khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển toàn diện ngay trong quá trình học tập.

Complex VHU30 – Tòa nhà đưa doanh nghiệp đến gần với giảng đường

Song song với Lễ cất nóc, Trường Đại học Văn Hiến cũng chính thức khởi công xây dựng Khối tòa nhà Complex VHU30, dự kiến hoàn thành chào mừng 30 năm thành lập trường 11-7-2027. Công trình có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển đào tạo gắn với thực tiễn.

Được thiết kế theo mô hình Campus tích hợp, toà nhà Complex VHU30 có công năng Hội trường lớn, phòng học tích hợp công nghệ số toàn bộ và Trung tâm bảo tàng Văn Hiến, Khu thực hành doanh nghiệp hội nhập toàn cầu, tổng hơn 46.000 m2.

Khi đi vào hoạt động, Khối toà nhà Complex VHU30 sẽ trở thành nơi sinh viên được học tập thông qua trải nghiệm thực tế, tiếp cận công nghệ mới, tham gia các dự án cùng doanh nghiệp và rèn luyện năng lực nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa định hướng đào tạo gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp sinh viên từng bước rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.

Đây là 2 trong 5 công trình trọng điểm trong khuôn viên HungHau Campus. Các công trình khi hoàn thành sẽ tạo cho sinh viên, thầy cô có những công trình đa năng, tiện ích khép kín tạo điều kiện tốt nhất cho học tập, nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao và nâng cao chất lượng đào tạo, cuộc sống trong khuôn viên Hệ sinh thái Đại học Văn Hiến.

Đầu tư để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngày mai

Việc đồng thời triển khai hai công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm của Trường Đại học Văn Hiến trong việc đầu tư toàn diện cho chất lượng đào tạo. Nếu Khối đạo tạo học tập thực hành HEC2 là nơi xây dựng nền tảng tri thức, thì Khối toà nhà Complex VHU30 sẽ mở rộng không gian trải nghiệm, thực hành và phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

Hai công trình sẽ tạo nên hệ sinh thái đào tạo hiện đại, giúp người học được học tập trong điều kiện tốt hơn, tiếp cận nhiều cơ hội trải nghiệm hơn và sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Hướng tới dấu mốc 30 năm phát triển

Với triết lý giáo dục “Thành Nhân trước Thành Danh”, Trường Đại học Văn Hiến tăng tốc xây dựng một môi trường đại học hiện đại, nhân văn và hội nhập quốc tế, nơi sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn được phát triển kỹ năng, trải nghiệm thực tiễn và năng lực thích ứng trong bối cảnh toàn cầu.

Việc liên tiếp đầu tư các công trình trọng điểm không chỉ khẳng định tầm nhìn dài hạn của Nhà trường, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc mang đến cho người học những điều kiện tốt nhất để học tập, nghiên cứu, sáng tạo và phát triển sự nghiệp. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Trường Đại học Văn Hiến tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của giáo dục đại học hiện đại và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

THẢO TRƯƠNG