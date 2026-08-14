Đoàn tình nguyện POSCO Beyond hỗ trợ giáo dục phường Phú Mỹ

Từ ngày 14 tới 18-8, Đoàn tình nguyện ngắn hạn POSCO Beyond kỳ thứ 19 (Hàn Quốc) triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hóa tại hai trường tiểu học trên địa bàn phường Phú Mỹ.

Lãnh đạo phường gặp gỡ đoàn tình nguyện.

Chương trình do Công ty TNHH POSCO - VIETNAM phối hợp cùng tổ chức COPION (Hàn Quốc) thực hiện, được sự chấp thuận của UBND TPHCM.

Trong khuôn khổ chương trình, POSCO Beyond sẽ thực hiện dự án cải tạo cơ sở vật chất và trao tặng trang thiết bị với tổng kinh phí lên tới 660 triệu đồng cho Trường Tiểu học Nguyễn Huệ và Trường Tiểu học Quang Trung. Trong đó mỗi trường nhận hỗ trợ 330 triệu đồng.

Các tình nguyện viên vẽ tranh tường tại Tiểu học Quang Trung.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, khoản hỗ trợ được sử dụng vào việc lắp đặt hệ thống mái che di động với diện tích 510 m2 giúp các em học sinh có không gian vui chơi. Còn Trường Tiểu học Quang Trung sẽ lắp đặt mái che di động 250 m2, trang bị hệ thống điều hòa cho các phòng học và máy lọc nước sạch tại trường.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, hơn 60 thành viên của đoàn tình nguyện còn trực tiếp tổ chức các hoạt động ý nghĩa cùng học sinh địa phương như các lớp giao lưu ngôn ngữ, văn hoá, văn nghệ, vẽ tranh, sửa chữa và vệ sinh khuôn viên trường học. Ngoài ra, đoàn còn trao 5 triệu đồng cho 1 bệnh nhân ung thư trên.

Tình nguyện viên tổ chức hoạt động giao kuwu với thiếu nhi.

Theo đại diện Công ty TNHH POSCO - VIETNAM, hoạt động lần này tiếp nối định hướng "doanh nghiệp công dân" mà tập đoàn POSCO đã duy trì suốt nhiều năm qua tại các quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và Việt Nam. Trước đó, dự án "Làng Việt Nam Thép POSCO" xây dựng nhà cho người nghèo tại phường Tân Hải là dấu ấn tiêu biểu trong hành trình đóng góp cho cộng đồng của doanh nghiệp này.

NGÔ CHIẾN - KHÁNH CHI