Sức mạnh của mô hình hợp tác xã hiện đại

Vừa qua tại TPHCM, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2025-2030) do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức đã vinh danh Saigon Co.op là Tập thể tiêu biểu toàn quốc. Danh hiệu này không chỉ ghi nhận chặng đường hơn 3 thập niên gắn bó với người tiêu dùng Việt Nam, mà còn thể hiện sự trưởng thành của mô hình hợp tác xã kiểu mới khi vận hành theo chuẩn mực hiện đại, linh hoạt trước biến động và luôn gìn giữ bản sắc vì cộng đồng.

Co.opmart Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) giữ giá bình ổn cho nhóm hàng tươi sống, giúp người dân an tâm tích trữ thực phẩm trong đợt mưa bão

Gắn trách nhiệm với thị trường

Saigon Co.op hiện sở hữu hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, vận hành hệ sinh thái bán lẻ đa dạng từ Co.opmart, Co.opXtra, Finelife đến Co.opFood và Co.opSmile. Quy mô đó giúp hệ thống duy trì doanh thu mỗi năm từ 28.500 đến hơn 33.000 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho gần 15.000 lao động. Trong bối cảnh thị trường bán lẻ trải qua nhiều biến động lớn giai đoạn 2020-2025, Saigon Co.op vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định, qua đó khẳng định vị thế doanh nghiệp nòng cốt trong bình ổn giá và bảo đảm nguồn cung cho người dân.

Sức mạnh của mô hình hợp tác xã càng thể hiện rõ khi miền Trung, Tây Nguyên liên tiếp hứng chịu thiên tai. Sau bão số 13 (Wipha), nhiều khu vực bị chia cắt, nguồn hàng đứt gãy, giá cả tại các chợ truyền thống tăng mạnh. Trong hoàn cảnh đó, các siêu thị Co.opmart tại TP Huế, TP Đà Nẵng, Gia Lai hay khu vực Tây Nguyên vẫn giữ nguyên giá bán, tăng tần suất nhập hàng và tổ chức hàng trăm phần quà cứu trợ đến những hộ dân khó khăn. Nhiều siêu thị còn mở cửa làm nơi trú tạm, hỗ trợ nước uống, nước nóng và sạc điện cho người dân trong những ngày mất điện diện rộng.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, chia sẻ: “Càng khó khăn chúng tôi càng giữ giá. Bình ổn không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là trách nhiệm xã hội của mô hình hợp tác xã”. Tinh thần này cũng là lý do Saigon Co.op duy trì cơ chế dự trữ hàng hóa và điều tiết nguồn cung từ Đông Nam bộ và ĐBSCL để bảo đảm rau củ, thịt, thủy sản và gạo luôn đầy đủ ngay cả khi bão lũ. Trong bối cảnh sức mua cuối năm tăng mạnh, Saigon Co.op triển khai chương trình “Chọn tin yêu Co.op - Triệu deal tri ân”, giảm từ 15%-50% hơn 5.000 mặt hàng thiết yếu, đồng thời hoàn tiền cho khách hàng thành viên. Điều này song hành với kế hoạch chuẩn bị hàng tết bắt đầu từ tháng 6, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung và thống nhất khung giá giữ ổn định xuyên suốt mùa cao điểm. “Nếu chi phí đầu vào biến động, Saigon Co.op và nhà cung cấp cùng tìm cách cân đối, tuyệt đối không để người tiêu dùng gánh thêm chi phí”, ông Thắng nhấn mạnh.

Giữ giá, giữ nguồn cung, giữ niềm tin là 3 yếu tố giúp Saigon Co.op tiếp tục duy trì vai trò chủ lực trong chương trình bình ổn thị trường của TPHCM và nhiều địa phương khác.

Đổi mới chuẩn mực, nâng tầm chất lượng

Không chỉ là doanh nghiệp bán lẻ quy mô lớn, Saigon Co.op được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước vì đã đưa mô hình hợp tác xã kiểu mới tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế. Dấu ấn nổi bật nhất trong năm 2025 là việc Saigon Co.op ký kết hợp tác chiến lược với Hiệp hội Quản lý an toàn thực phẩm Nhật Bản (JFSM). Thông qua hợp tác này, bộ tiêu chuẩn JFS - một trong những bộ tiêu chuẩn được thừa nhận rộng rãi tại Nhật và nhiều quốc gia châu Á - sẽ được triển khai đến hơn 200 nhà cung cấp trong hệ thống Saigon Co.op.

Ông Dương Minh Quang, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, hệ thống đang vận hành cơ chế kiểm soát chất lượng đa tầng gồm phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm tại siêu thị và xe kiểm nghiệm lưu động, với hơn 200 nhân sự chuyên trách. Việc áp dụng tiêu chuẩn JFS sẽ giúp nâng cao mức độ minh bạch, truy xuất nguồn gốc và đồng bộ hóa quy trình từ trang trại đến bàn ăn, phù hợp mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng an toàn của TPHCM. Phía Nhật Bản đánh giá Saigon Co.op là đối tác tiêu biểu trong hiện đại hóa quản trị an toàn thực phẩm. Sự hợp tác này cũng mở ra cơ hội để hàng Việt tiếp cận sâu hơn thị trường quốc tế, phù hợp định hướng hội nhập của các hợp tác xã hiện đại.

Trong chiến lược phát triển mạng lưới, Saigon Co.op tiếp tục mở mới hàng loạt mô hình hiện đại như Co.opmart Thống Nhất ở khu Đông TPHCM, Co.opmart Pro Vũ Yên tại TP Hải Phòng, chuỗi Co.opSmile ở Đắk Lắk và các cửa hàng Finelife tích hợp công nghệ giao hải sản sống tận nhà. Những điểm bán thế hệ mới này ứng dụng nhiều dịch vụ tiện ích: thanh toán tự động, robot hỗ trợ, truy xuất nguồn gốc qua mã QR, không gian ẩm thực đa tiện ích… phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại và nhu cầu mua sắm nhanh tại đô thị.

Ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, nhấn mạnh nền tảng tạo nên mọi thành tựu của Saigon Co.op chính là triết lý phát triển vì cộng đồng. Ông khẳng định, “Saigon Co.op lớn mạnh nhờ sự tin yêu của người dân. Mô hình hợp tác xã kiểu mới mà chúng tôi theo đuổi đặt lợi ích cộng đồng làm trung tâm, và mọi đổi mới từ chất lượng, công nghệ đến dịch vụ đều hướng đến giá trị bền vững cho xã hội. Đó là bản sắc mà chúng tôi kiên định suốt hơn 3 thập niên”. Đây cũng chính là thông điệp thể hiện đầy đủ nhất tinh thần của Saigon Co.op khi bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu hội nhập và cạnh tranh ngày càng cao.

Song song với kinh doanh, Saigon Co.op duy trì hàng loạt chương trình an sinh như “Co.op Cares - Vì cộng đồng”, “Phiên chợ 0 đồng”, phụng dưỡng 52 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ trẻ em khuyết tật qua chương trình “Bé đi siêu thị”, cũng như đồng hành với chính quyền trong nhiều chiến dịch hỗ trợ người dân vùng lũ... Những hoạt động ấy tạo nên bản sắc giàu tính nhân văn của doanh nghiệp Việt. Với những đóng góp nổi bật trong điều hành thị trường, bảo đảm an sinh, chuẩn hóa chất lượng và hiện đại hóa mô hình hợp tác xã, Saigon Co.op đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới quản trị, mở rộng hợp tác quốc tế và đẩy mạnh chuyển đổi số để tiến vào nhóm 300 hợp tác xã lớn nhất thế giới theo Nghị quyết 20-NQ/ TW. Danh hiệu tại Đại hội Thi đua yêu nước lần V không chỉ là phần thưởng xứng đáng, mà còn khẳng định mô hình hợp tác xã hiện đại, khi vận hành đúng hướng có thể đóng góp bền vững cho thị trường và cộng đồng trong bối cảnh kinh tế mới.

PHÚC ANH