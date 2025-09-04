Phạm Anh Khoa muốn lan tỏa bản sắc dân tộc trong MV mới

Phạm Anh Khoa vừa trở lại đường đua âm nhạc, công bố ra mắt MV Dân tôi ca cũng như hé lộ EP Khoa học ra mắt sắp tới.

Phạm Anh Khoa công bố MV mới cùng EP “Khoa học”

Sau 19 năm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, Phạm Anh Khoa quyết định tái định vị thương hiệu cá nhân và muốn khẳng định sự trưởng thành trong nghệ thuật, lan tỏa bản sắc dân tộc hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Nói về sự trở lại này, anh bày tỏ: “Có những lúc, tôi chọn im lặng để nghe thật rõ tiếng nói từ bên trong. Hành trình từ sân khấu rock đầy lửa đến việc tìm kiếm bản sắc qua âm nhạc đã giúp tôi nhận ra mình không thể ngừng hát. Lần này, tôi trở lại không phải để gây tiếng vang mà để kể những câu chuyện cần được kể – bằng tiếng nói thật nhất của mình, về nguồn cội văn hóa và đời sống”.

Tối 4-9, MV Dân tôi ca của anh chính thức được phát hành. Sản phẩm mang tinh thần hòa quyện giữa cái tôi mạnh mẽ, nguyên bản của nghệ sĩ và cái ta cộng đồng, biểu tượng cho tinh thần Việt.

Hình ảnh trong MV "Dân tôi ca"

Ca khúc này sắp tới sẽ lần đầu được diễn live tại Rock Concert Trái tim Việt Nam tối 6-9 tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

Sau MV, Phạm Anh Khoa và đơn vị quản lý Styleline của anh đang ấp ủ EP mang tên Khoa học, dự kiến phát hành vào cuối năm 2025. EP gồm 6 ca khúc, mỗi ca khúc là một “môn học”, một trạng thái sống, khai phá những khía cạnh chân thật nhất trong cảm xúc, trong dân gian, trong vũ trụ và cả đời thường. EP sẽ kết hợp một live showcase biểu diễn toàn bộ các ca khúc trong một không gian mang đậm bản sắc Việt.

Phạm Anh Khoa hứa hẹn trở lại với năng lượng tích cực, lan tỏa bản sắc dân tộc trong các dự án âm nhạc

TIỂU TÂN