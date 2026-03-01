Cơ hội “đổi gió” cho điện ảnh Việt

Tính đến thời điểm này, tổng doanh thu mùa phim Tết 2026 đã ngang với cùng kỳ 2025. “Mùa vàng” với thị trường điện ảnh Việt mang đến cả cơ hội và thách thức, đồng thời mở ra thêm nhiều tín hiệu mới.

Một cảnh trong phim Thỏ ơi!! (ẢNH: ĐPCC)

Những con số biết nói

Mùa Tết 2025 chứng kiến cuộc đua của ba phim: Bộ tứ báo thủ (đạo diễn Trấn Thành), Nụ hôn bạc tỷ (đạo diễn Thu Trang), Yêu nhầm bạn thân (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Diệp Thế Vinh), đạt tổng doanh thu hơn 565 tỷ đồng. Năm nay, chỉ sau 10 ngày công chiếu 4 phim Tết: Thỏ ơi!! (đạo diễn Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (đạo diễn Trường Giang), Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn), Mùi phở (đạo diễn Minh Beta), tổng doanh thu đã vượt mốc 550 tỷ đồng và vẫn tiếp tục tăng. Trước đó, theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, chỉ trong 6 ngày tết (từ ngày 17-2 đến ngày 22-2), tổng doanh thu phim tết năm nay đã đạt 409 tỷ đồng, tăng đến 33% so với doanh số cùng kỳ của Tết 2025 (306 tỷ đồng).

Đáng chú ý, dù Thỏ ơi!! vẫn dẫn đầu áp đảo với hơn 350 tỷ đồng (tính đến ngày 28-2), 3 phim còn lại ghi nhận mức thu tích cực: Nhà ba tôi một phòng đã vượt mốc 100 tỷ đồng, Báu vật trời cho (79 tỷ đồng) và Mùi phở (36 tỷ đồng). So với nhiều mùa tết trước, bức tranh năm nay cho thấy sức mua vé dịp tết tiếp tục tăng và thị trường đã bớt đi cảnh “được ăn cả, ngã về không”.

Thống kê cụ thể hơn của Box Office Vietnam về doanh thu 6 ngày đầu giữa hai mùa tết 2025-2026 càng làm rõ xu hướng này: Nhà ba tôi một phòng (76 tỷ đồng) vượt xa Nụ hôn bạc tỷ (52 tỷ đồng), Báu vật trời cho có doanh thu gấp 4 lần Yêu nhầm bạn thân, Mùi phở cũng cao gấp 2,5 lần Paddington 3 (đạo diễn Dougal Wilson) cùng kỳ năm trước. Một nhà phát hành dự đoán, mùa phim tết năm nay sẽ có đến 3 phim vượt mốc 100 tỷ đồng. Bởi bên cạnh Thỏ ơi!! và Nhà ba tôi một phòng, thì Báu vật trời cho với sự vươn lên cả về số lượng suất chiếu và doanh thu những ngày gần đây cũng đang dần đạt đến thành tích này. Đây là điều hiếm thấy nếu nhìn lại các mùa tết trước - vốn thường tập trung doanh thu vào một “ngôi sao phòng vé”.

Đoàn phim Thỏ ơi!! giao lưu với khán giả Hà Nội trong hành trình quảng bá phim dịp Tết Bính Ngọ 2026 (ẢNH: ĐPCC)

Mở rộng biên độ

Đã theo dõi cả 4 phim tết năm nay, khán giả Mỹ Như (ngụ phường Gò Vấp, TPHCM) cho rằng, từ câu chuyện cho đến màu sắc, Thỏ ơi!! là tác phẩm đi “ngược dòng” so với truyền thống mỗi mùa phim tết. Chưa kể, phim được gắn nhãn T18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi); trong khi đó, 3 bộ phim còn lại đều có lợi thế dành cho đối tượng cả gia đình. Tuy nhiên, với mức độ phủ sóng, tranh cãi và thảo luận sôi nổi, bộ phim của đạo diễn Trấn Thành vẫn dễ dàng chiếm lĩnh vị trí tốp 1 phòng vé.

Trên thực tế, nhiều mùa phim tết đã qua minh chứng đây là “mùa vàng” của phim hài và gia đình. Tâm lý chung của khán giả là tìm đến những câu chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng, kết thúc có hậu… để giải trí trong những ngày đầu xuân. Ba trong bốn phim Tết 2026 vẫn đi theo quỹ đạo này. Tuy nhiên, sự thành công của Thỏ ơi!! cũng phản ánh một điều, công thức “Tết là phải vui” không phải lúc nào cũng đúng. Thực tế, vài năm trở lại đây, thị trường phim tết đã xuất hiện không ít những thử nghiệm: phim kinh dị với Đôi mắt âm dương (đạo diễn Nhất Trung), Nhà không bán (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường); phim chính kịch - giật gân như Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng); hay dòng phim lịch sử - chiến tranh, cổ trang như Đào, phở và piano (đạo diễn Phi Tiến Sơn), Hồng Hà nữ sĩ (đạo diễn Nguyễn Đức Việt)... Không phải tác phẩm nào cũng thắng phòng vé, nhưng các phim này đã góp phần mở rộng khẩu vị khán giả.

Mùa phim Tết 2026 đánh dấu bước tiến rõ hơn: một phim mang màu sắc nặng nề và giới hạn độ tuổi vẫn có thể đứng đầu phòng vé. Điều này chứng minh thị trường không còn đóng khung trong một công thức duy nhất. Khán giả, đặc biệt là đối tượng khán giả trẻ, đã thay đổi rất nhiều về thị hiếu, nhu cầu và sẵn sàng đón nhận khác biệt nếu tác phẩm được bảo chứng từ thương hiệu của nhà làm phim, đủ hấp dẫn, đánh trúng thị hiếu, có chiến lược truyền thông bài bản… Thị trường phim tết năm nay đã cho thấy sự bùng nổ không nằm ở những lựa chọn an toàn. Ai dám “chơi tất tay”, chọn cái gì mới, và quan trọng hơn, xác định được đối tượng khán giả mình thật sự hướng tới thì sẽ nắm phần thắng cao hơn. Và rõ ràng, để “chơi được” trong mùa phim tết, phim phải có điểm mạnh riêng và phải thật sự tốt mới có cơ hội bật lên.

Mùa phim Tết 2026 đã cho thấy, đến lúc chính nhà làm phim phải thay đổi, từ câu hỏi “phim tết phải thế nào?” sang “phim tết có đủ sức thuyết phục khán giả hay không?”. Và điều này không chỉ đúng với mùa phim tết. Lời giải cho câu hỏi đó cũng chính là điều kiện tiên quyết để thị trường điện ảnh Việt hướng đến sự phát triển ngày càng đa dạng và bền vững hơn.

Có 3 tín hiệu tích cực rất rõ ràng từ mùa phim Tết 2026: sức mua phòng vé tăng, doanh thu phân bố mở rộng và thị hiếu khán giả đa dạng hơn. Điều đó mở ra cơ hội để các nhà làm phim mạnh dạn và tự tin khai phá thêm nhiều thể loại mới (hành động, kinh dị, lịch sử…) trong những mùa tết tiếp theo.

VĂN TUẤN