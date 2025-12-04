Phấn đấu hoàn thành xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính trong năm 2025

Ngày 4-12, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến toàn quốc về bố trí, sắp xếp và xử lý trụ sở, tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Thành Chung, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ghi nhận nỗ lực của các địa phương, đồng thời đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh, nhất là những nội dung liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, y tế, giáo dục và an ninh trật tự.

Đến nay, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành 16 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng và 1 thông tư của Bộ để tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc xử lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương cấp. Các văn bản mới được xây dựng theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho địa phương chủ động quyết định và chịu trách nhiệm theo phương châm “địa phương quyết - địa phương làm - địa phương chịu trách nhiệm”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Chung chủ trì hội nghị. Ảnh: MẠNH TUẤN

Trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính đã đôn đốc, hướng dẫn với 3 công điện, 16 công văn; tổ chức 6 đoàn công tác làm việc trực tiếp với các địa phương và 16 lớp tập huấn trực tuyến cho hàng ngàn cán bộ cấp tỉnh, cấp xã. Bộ cũng cử cán bộ hỗ trợ chuyên môn tại nhiều tỉnh theo nhu cầu thực tế.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến ngày 1-12-2025, cả nước đã xử lý gần 17.500 cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt gần 66%. Trong đó có gần 800 cơ sở bố trí cho y tế, hơn 4.000 cơ sở cho giáo dục, hơn 1.300 cơ sở cho văn hóa - thể thao và gần 8.000 cơ sở bố trí làm trụ sở đơn vị hành chính, sự nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn 9.056 cơ sở cần tiếp tục xử lý, đòi hỏi sự tập trung cao trong thời gian tới.

Về trang bị phương tiện, đã có hơn 3.200 đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước (chiếm hơn 97%) được trang bị xe ô tô phục vụ công tác; 100% đơn vị cấp xã báo cáo đã có đủ máy móc, thiết bị theo tiêu chuẩn, bảo đảm điều kiện làm việc phù hợp cho bộ máy mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MẠNH TUẤN

Mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực trong bố trí, sắp xếp và xử lý trụ sở, tài sản công, song vẫn còn hơn 9.000 cơ sở cần tiếp tục xử lý vẫn là một nhiệm vụ hết sức nặng nề cần phải thực hiện nhanh trong thời gian tới.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đại diện Bộ Tài chính đề nghị các địa phương đẩy nhanh việc lập, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành liên quan ngay sau khi có thay đổi về công năng trụ sở; thực hiện xử lý tài sản theo đúng các hình thức luật định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đồng thời, thực hiện chuyển đổi công năng đúng thẩm quyền, đúng trình tự, công khai, minh bạch; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần sớm ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản; rà soát đầy đủ các cơ sở nhà, đất dôi dư, đặc biệt tại cấp xã, tránh bỏ sót; bảo đảm đầy đủ phương tiện, thiết bị cho hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

LƯU THỦY