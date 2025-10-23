Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo sắp xếp, bố trí tài sản công

Ngày 23-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM liên quan việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Người dân đến UBND phường Tân Bình, TPHCM làm thủ tục hành chính liên quan đất đai. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND ban hành kế hoạch sắp xếp bố trí, xử lý tài sản, phê duyệt phương án xử lý các nhà, đất theo thẩm quyền, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới và thực trạng tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Về trang bị xe ô tô, máy móc thiết bị, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng tham mưu UBND TPHCM điều chuyển hoặc mua sắm mới xe ô tô để trang bị cho các xã, phường, đặc khu chưa có xe ô tô.

Theo đó, mỗi xã, phường, đặc khu có tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tối thiểu là 1 xe ô tô. Đồng thời, rà soát, xác định cụ thể các nội dung chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị, đường truyền phục vụ công tác của các xã, phường, đặc khu; có phương án xử lý dứt điểm trong tháng 10-2025 để bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác cho các xã, phường, đặc khu.

THANH HIỀN