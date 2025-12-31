Văn hóa - Giải trí

Pháo hoa mừng năm mới rực rỡ trên bầu trời TPHCM

SGGPO

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ 2025 - năm mới 2026, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 địa điểm, gồm 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, kéo dài khoảng 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026.

68108d7a08ad87f3debc.jpg
Người dân tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ xem bắn pháo hoa đón chào năm mới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực cửa hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); khu trung tâm đô thị mới phường Bình Dương; quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), khu vực Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè) đều lắp đặt 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

8de017ea543edb60822f.jpg
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
7611ad12eec6619838d7.jpg
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
1b91e794a4402b1e7251.jpg
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
3397591761277911313.jpg
Người dân háo hức quay lại hình ảnh bắn pháo hoa trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
880118710472746563.jpg
Du khách nước ngoài quay lại hình ảnh bắn pháo hoa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tin liên quan
TIỂU TÂN - DŨNG PHƯƠNG

Từ khóa

Bắn pháo hoa Công viên Đầm Sen chào năm mới năm mới 2026 pháo hoa nghệ thuật

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn