Pháo hoa mừng năm mới rực rỡ trên bầu trời TPHCM

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ 2025 - năm mới 2026, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 địa điểm, gồm 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, kéo dài khoảng 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026.
Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực cửa hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); khu trung tâm đô thị mới phường Bình Dương; quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).
3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), khu vực Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè) đều lắp đặt 90 giàn pháo hoa tầm thấp.