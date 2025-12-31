Pháo hoa mừng năm mới rực rỡ trên bầu trời TPHCM

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ 2025 - năm mới 2026, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 địa điểm, gồm 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, kéo dài khoảng 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026.