Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản và lực lượng văn nghệ sĩ, trí thức trong tình hình mới

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức sáng 8-4, các chuyên đề được trình bày đã tập trung làm rõ vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, xuất bản và lực lượng văn nghệ sĩ, trí thức trong tình hình mới.

Trình bày chuyên đề "Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng", GS-TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh, điểm cốt lõi nhất trong cách tiếp cận của Nghị quyết Đại hội XIV là sự phát triển về tư duy chiến lược, trước hết là từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo và phát triển; từ tăng trưởng đơn thuần sang phát triển nhanh, bền vững và bao trùm; từ dựa vào các yếu tố truyền thống sang dựa vào tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Trình bày chuyên đề “Quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, GS-TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng, những tư duy, nhận thức mới, khoa học được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thật sự là kim chỉ nam cho quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gắn với xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với chuyên đề “Quan điểm về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, môi trường thông tin ngày càng phức tạp, đa chiều và cạnh tranh khốc liệt. Người làm báo không chỉ đối mặt với áp lực tốc độ và tính hấp dẫn của thông tin, mà còn phải đứng vững trước những tác động của lợi ích, thị hiếu và cả những cám dỗ nghề nghiệp. Điều đó đòi hỏi mỗi nhà báo phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh, giữ vững đạo đức, liên tục học tập, đổi mới tư duy, trau dồi kỹ năng để thích ứng với yêu cầu mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh, hội nghị là sự khẳng định vị trí, vai trò, sự quan tâm, kỳ vọng lớn lao của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, người làm báo, xuất bản - lực lượng chủ lực, xung kích, trụ cột trong công tác tư tưởng, văn hóa, khoa học công nghệ.

Để việc triển khai nghị quyết đạt hiệu quả cao, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, các liên hiệp hội và hội chuyên ngành xây dựng chương trình hành động, triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả tùy đặc thù từng lĩnh vực.

Mỗi sản phẩm báo chí, mỗi cuốn sách, mỗi tác phẩm nghệ thuật hay công trình khoa học ra đời trong giai đoạn này phải mang tinh thần của nghị quyết, “hơi thở” của cuộc sống, phản ánh được khát vọng của cả dân tộc, hướng tới các giá trị nhân văn, giàu tính Đảng và thiết thực phục vụ nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị cần quyết tâm xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”, tạo ra không gian phát triển mới để báo chí, xuất bản thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, định hướng thông tin, góp phần bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội.

Đối với lực lượng văn nghệ sĩ, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị cần có thêm nhiều tác phẩm, công trình văn hóa có sức lan tỏa bền vững, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, làm giàu thêm hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; tập trung thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa để các tác phẩm nghệ thuật không chỉ là để thưởng thức mà còn là một động lực phát triển, lan tỏa các giá trị Việt Nam ra thế giới.

Đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị cần nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất tháo gỡ những “nút thắt” về cơ chế quản lý, đầu tư và tự chủ đối với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ; xây dựng môi trường để trí thức, nhà khoa học được tự do sáng tạo, cống hiến; giải quyết được các bài toán thực tế về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng của đất nước đạt mức 2 con số như mục tiêu đã đề ra.

BÍCH QUYÊN