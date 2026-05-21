Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trao quyết định về công tác cán bộ

Ngày 21-5, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới tặng hoa chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Văn Khoa Điềm. Ảnh: CẨM HÀ

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức đã công bố Quyết định số 05/QĐ-UBQPANDN16 của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Theo đó, quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (Phó Cục trưởng thuộc Bộ Công an biệt phái) Nguyễn Văn Khoa Điềm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trực thuộc Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội kể từ ngày 20-5-2026. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Tân Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Văn Khoa Điềm. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Văn Khoa Điềm cam kết tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, nghiêm túc học hỏi, cầu thị, gương mẫu trên mọi mặt công tác, chủ động tham mưu, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

CẨM HÀ