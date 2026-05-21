Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với Quân khu 7

Chiều 21-5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị trao đổi về công tác quân sự, quốc phòng.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Cùng dự có lãnh đạo Quân khu 7, thủ trưởng các cơ quan Quân khu 7; lãnh đạo UBND TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM...

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TPHCM dự buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Qua đó, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và các nhiệm vụ khác. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò của các cơ quan, đơn vị trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong đó có việc phối hợp trong bảo đảm an ninh an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn; công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng thủ dân sự; thực hiện các mô hình, đề án về xây dựng củng cố quốc phòng an ninh...

Song song đó, phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang cấp tỉnh, cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ,...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

﻿ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Lãnh đạo TPHCM thường xuyên quan tâm, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng và an ninh; phối hợp với Quân khu 7 triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, đề án, mô hình sáng tạo về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ. Trong đó xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở.

TPHCM có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của phía Nam và cả nước, giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. TPHCM luôn là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, KH-CN và đổi mới sáng tạo của cả nước. Đồng thời là động lực tăng trưởng của vùng và cả nước, từng bước vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của khu vực châu Á.

