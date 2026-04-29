Phát triển tỉnh Quảng Trị với chiến lược “vươn Đông – tỏa Tây”

Chiều 29-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, các nghị quyết của Trung ương và một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, chiều 29-4

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đạt được thời gian qua; đồng thời nhận định, chặng đường phát triển phía trước của tỉnh còn nhiều khó khăn, đòi hỏi quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và cách làm hiệu quả hơn.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Quảng Trị cần tái định vị không gian phát triển với chiến lược “vươn Đông – tỏa Tây”. Theo đó, lấy hướng biển làm trung tâm mở rộng nền kinh tế làm hướng phát triển chủ đạo. Biển phải trở thành hạt nhân của tăng trưởng, phải làm chủ không gian biển thông qua năng lực kết nối, khai thác, tổ chức các dòng chảy kinh tế gắn với biển. Trục Đông - Tây trở thành trục không gian sản xuất, logistics, đô thị, liên kết vùng, kết nối chiến lược với Lào, Thái Lan, Myanmar và tiểu vùng Mekong; gắn Lao Bảo, La Lay, cửa khẩu, cảng biển, khu kinh tế, thương mại biên giới thành một hệ sinh thái thống nhất.

Xây dựng thương hiệu Quảng Trị là điểm đến của lịch sử, hòa bình, tâm linh, sinh thái, hang động, biển đảo và văn hóa biên giới; phát huy tối đa lợi thế kỳ quan Phong Nha - Kẻ Bàng để tạo thành kinh đô của du lịch khám phá mạo hiểm châu Á.

Nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10,6% năm 2026 của tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu địa phương phải có kịch bản điều hành cụ thể theo tháng, quý, ngành, dự án, địa bàn, xác định rõ nguồn lực, điểm nghẽn và trách nhiệm thực hiện.

Đầu tư công phải là động lực dẫn dắt, tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm, kết nối chiến lược; cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân; hỗ trợ để hình thành những doanh nghiệp khỏe của địa phương.

Với vị trí đặc biệt về biên giới, biển đảo và hành lang Đông - Tây, Quảng Trị phải gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Mọi quy hoạch phải tính đến yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh và an toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Quảng Trị sẽ phát huy truyền thống cách mạng, biến niềm tự hào lịch sử thành ý chí phát triển, biến khó khăn thành động lực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến nghị quyết thành hành động cụ thể, đem lại kết quả thiết thực cải thiện đời sống nhân dân.



Trước đó, báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, năm 2025 và quý 1-2026, tỉnh quyết liệt thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, làm tốt công tác điều động, bố trí cán bộ, công chức, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

Tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng ngắn hạn và dài hạn cho giai đoạn 2025-2030, xác định các trụ cột chiến lược, phấn đấu năm 2026 đạt mức tăng trưởng 10,6%. Tỉnh đã chỉ đạo rà soát, phân loại toàn diện các dự án tồn đọng để hỗ trợ, tháo gỡ và xử lý các dự án chậm tiến độ.

VĂN THẮNG