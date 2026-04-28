Chiều 28-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm 5 Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm 5 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài ngày 28-4. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Theo quyết định, đồng chí Trịnh Minh Mạnh (Trưởng Ban Đào tạo Đại học và sau Đại học, Học viện Ngoại giao) được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal và Vương quốc Bhutan.

Đồng chí Nguyễn Hương Trà (Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược ngoại giao) được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg và Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu.

Đồng chí Doãn Khánh Tâm (Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu, Học viện Ngoại giao) được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Đồng chí Châu Mai Anh (Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại) được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Thuỵ Sỹ, kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein.

Đồng chí Nguyễn Thành Lê (Phó Viện trưởng Viện Biển Đông) được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Kazakhstan, kiêm nhiệm Cộng hòa Kyrgyzstan, Cộng hòa Tajikistan và Georgia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng 5 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài vừa được bổ nhiệm và các đại biểu ngày 28-4. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đại sứ vừa được bổ nhiệm quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, sáng tạo trong thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ song phương với các nước đối tác, đồng thời nâng cao hiệu quả tham gia các cơ chế đa phương.

Đặc biệt, các đại sứ cần tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý các đại sứ cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo hộ công dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước có những quyết sách kịp thời, hiệu quả.

THANH HÀ