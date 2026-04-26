Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Chiều 24-4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã hội đàm, chủ trì họp báo chung thông tin về kết quả hội đàm và chứng kiến lễ trao 12 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân tham quan Hoàng Thành Thăng Long, sáng 24-4

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã hội kiến với Tổng thống Lee Jae Myung. Trên cơ sở những thành quả hợp tác hiệu quả giữa hai nước thời gian qua, lãnh đạo hai nước đã khẳng định sẵn sàng cùng nhau thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hướng tới tương lai thịnh vượng chung. Lãnh đạo hai nước cũng đã đi sâu trao đổi về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh việc triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, trong đó cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 24-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt, chủ đề: “Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến”, tại Hoàng Thành Thăng Long chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân. Tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã tham quan phòng trưng bày “Lịch sử Thăng Long - Hà Nội nghìn năm từ lòng đất” và phòng trưng bày “Báu vật Hoàng Cung Thăng Long”, là nơi trưng bày một số hiện vật được công nhận “Bảo vật quốc gia”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật ở Hoàng Thành Thăng Long, sáng 24-4 (ẢNH: VIẾT CHUNG)

Tại không gian chính điện Kính Thiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân đã xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, với các tiết mục Hát Xoan Phú Thọ, Nhã nhạc cung đình Việt Nam, Chầu văn Huế, múa Lục cúng hoa đăng… Chương trình đã truyền tải thông điệp về sự tiếp nối của truyền thống, sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, cũng như tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

MINH DUY