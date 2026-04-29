Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), ngày 29-4, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác...

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú thăm hỏi, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Em tại xóm 2, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An

Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Em (sinh năm 1938, trú xóm 2, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An). Mẹ Trần Thị Em có chồng là liệt sĩ Lưu Phi Tư và con là liệt sĩ Lưu Phi Hòa.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Đức Thọ. Ảnh: BHT

Đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và tôn vinh những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú, người cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, suốt đời chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tấm gương hy sinh oanh liệt và những hoạt động, cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú cho Đảng và cách mạng Việt Nam là nguồn sức mạnh cổ vũ những người cộng sản, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, phấn đấu, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: BHT

Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm ở xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh - nơi yên nghỉ của hơn 1.200 anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn công tác thành kính đặt vòng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn công tác dâng hoa trước tượng đài liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Nầm

Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1919, ở thôn Đức Vừ, xã Sơn Tiến). Mẹ Nguyễn Thị Minh có người con trai duy nhất là liệt sĩ Lê Ngọc Long (sinh năm 1941) hy sinh năm 1966 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Mẹ Nguyễn Thị Minh đang ở với các cháu. Trong không khí thân tình và ấm áp, đồng chí Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Nguyễn Thị Minh và mong mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh. Ảnh: BHT

DƯƠNG QUANG