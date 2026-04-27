TPHCM xin thí điểm mô hình quản trị siêu đô thị hiện đại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Chiều 27-4, tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy thông tin về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của thành phố trong thời gian tới; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung để TPHCM phát triển đột phá hơn nữa trong bối cảnh mới:

7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

1. Kiên định mục tiêu tăng trưởng: thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026; huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 30% GRDP (tương ứng khoảng 1,2 triệu tỷ đồng), bảo đảm tính thực chất và bền vững.

2. Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công: thành phố phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (khoảng 148.000 tỷ đồng), thực hiện quyết liệt, hiệu quả theo tinh thần “làm nhanh - làm thật - làm dứt điểm - làm hiệu quả”, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

3. Khơi thông và huy động các nguồn lực đầu tư: thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ khởi công, triển khai các công trình, dự án trọng điểm từ nguồn đầu tư công, đầu tư tư nhân và vốn FDI.

4. Phát triển an sinh xã hội, nhất là nhà ở: thành phố đẩy mạnh triển khai các chương trình phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 28.500 căn trong năm 2026, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

5. Xử lý các vấn đề tồn tại trọng điểm: thành phố tập trung thực hiện các chỉ đạo đối với các vấn đề cấp bách của thành phố, gồm: giảm ùn tắc giao thông, chống ngập, cải thiện môi trường và xây dựng thành phố không ma túy; đồng thời triển khai chính sách miễn phí xe buýt nhằm giảm phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm.

6. Hoàn thiện thể chế phát triển: thành phố tổ chức triển khai Đề án tổng kết, đánh giá Nghị quyết số 31-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045, làm cơ sở đề xuất xây dựng nghị quyết mới và Luật Đô thị đặc biệt trình cấp có thẩm quyền.

7. Phát triển các ngành, lĩnh vực mới: tập trung phát triển TPHCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa; gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản với chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng sống.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hoàn thiện Nghị quyết phát triển TPHCM thời kỳ mới

Từ yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố trong giai đoạn mới, nhất là sau sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đề nghị Bộ Chính trị quan tâm, sớm ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, với các cơ chế đột phá, vượt trội.

Trong đó, trọng tâm là cho phép thành phố thí điểm mô hình quản trị siêu đô thị hiện đại; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, thực chất gắn với trách nhiệm giải trình.

Cùng với đó, trao quyền chủ động ban hành và áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý kịp thời vấn đề phát sinh, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, tài chính - ngân sách, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng kiến nghị Bộ Chính trị cho phép thành phố thực hiện cơ chế chủ động quyết định số lượng biên chế, người lao động trong các cơ quan Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Trung ương giao và nhu cầu phát triển của thành phố, trên tinh thần tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, áp dụng cơ chế linh hoạt, cạnh tranh trong quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả thực thi, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, xây dựng và sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt, nhằm thể chế hóa đầy đủ các cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng ổn định, lâu dài. Qua đó, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để thành phố chủ động trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực, triển khai các mô hình phát triển mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc tế.

THU HƯỜNG - VĂN MINH - NGÔ BÌNH