Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác

Ngày 28-4, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, có buổi tiếp bà Sarah Hooper, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM, đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM Sarah Hooper. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, chúc mừng bà Sarah Hooper đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình thời gian qua, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao những nỗ lực của bà cùng Tổng Lãnh sự quán Australia tại TPHCM, trong các lĩnh vực như nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu và tổ chức các đoàn ngoại giao. Những hoạt động này không chỉ thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia mà còn thúc đẩy sự phát triển của TPHCM trong các mảng trọng điểm như công nghệ số, đào tạo nhân lực và nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng chí Trần Lưu Quang hy vọng, trên cương vị công tác mới, bà Sarah Hooper vẫn dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, trong đó có TPHCM, tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Australia với TPHCM cũng như Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp và hỗ trợ từ phía lãnh đạo Thành phố, bà Sarah Hooper chia sẻ niềm vui khi chứng kiến hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong nhiệm kỳ của mình. Bà Sarah Hooper khẳng định, đây là nền tảng quan trọng để Tổng Lãnh sự quán Australia hiện thực hóa các cam kết về thương mại, đầu tư, giáo dục, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp xanh, tài chính xanh và chuyển đổi số.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM Sarah Hooper chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bà Sarah Hooper khẳng định Australia luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam; nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ trong hợp tác giáo dục chính là một trong những nhịp cầu quan trọng, góp phần xây dựng và thắt chặt mối quan hệ bền vững giữa nhân dân hai quốc gia. Bà Sarah Hooper cũng tin tưởng rằng, người kế nhiệm sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động hợp tác hiện có, và mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Tổng Lãnh sự quán trong tương lai.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp Tổng lãnh sự Australia Sarah Hooper.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng Huy hiệu TPHCM cho bà Sarah Hooper. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trân trọng những đóng góp của cá nhân bà Sarah Hooper và tập thể Tổng Lãnh sự quán trong việc thúc đẩy hợp tác song phương, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp Australia vào sự phát triển kinh tế của Thành phố. Với tiềm năng và dư địa phát triển mở rộng sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, TPHCM mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Australia ở các lĩnh vực thế mạnh như giáo dục, nông nghiệp, thương mại và đầu tư.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Được đã tặng Huy hiệu TPHCM cho bà Sarah Hooper, nhằm ghi nhận những đóng góp của bà cho mối quan hệ giữa TPHCM và Australia thời gian qua.

PHƯƠNG NAM