TPHCM kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số bằng giải pháp đồng bộ

Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đến nay, TPHCM đã tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực, hình thành nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số và chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.

Chiều 27-4, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Trình bày báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xác định tăng trưởng 2 con số là mục tiêu chiến lược. Do đó, ngay từ đầu năm Thành ủy TPHCM đã ban hành chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026-2030, yêu cầu triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và nguyên tắc “6 rõ”.

Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, tập trung vào 3 động lực chính là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu. Đồng thời phát huy các động lực mới như KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Kế hoạch được xây dựng với phân công rõ trách nhiệm, giao chỉ tiêu định lượng theo tháng, quý. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm của người đứng đầu và giao chỉ tiêu đến từng tháng, từng quý.

Thành phố tập trung xử lý quyết liệt các nhiệm vụ do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao cho thành phố như đầu tư các mảng xanh, công viên, bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; ban hành và triển khai nghị quyết về xây dựng thành phố không ma túy…

Cùng với đó, thành phố đã thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư về giải pháp để thời gian di chuyển từ TPHCM đến sân bay Long Thành trong vòng 30 phút. Cụ thể, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt xây dựng tuyến đường sắt đô thị từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM vận hành ổn định, bảo đảm thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, khắc phục tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu” cán bộ, TPHCM đã sắp xếp, điều chuyển nhân sự giữa các địa phương, tăng cường cán bộ về cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ then chốt về đô thị, tài chính, đất đai, y tế…, Trung tâm Phục vụ hành chính công từ cấp cơ sở đến thành phố thực hiện hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới. Thành phố cũng đã đầu tư trên 2.000 tỷ đồng cho hạ tầng số cũng như chiến lược dữ liệu, nâng cao hiệu quả phát triển.

Quý 1-2026, tình hình kinh tế - xã hội TPHCM đạt kết quả tích cực. Cụ thể, GRDP tăng 8,27% (8,57% nếu không tính dầu thô), cao nhất trong khoảng 10 năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 141.700 tỷ đồng (tăng 10,7%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%. Thành phố đã khởi công nhiều dự án lớn với tổng vốn gần 20 tỷ USD. Đồng thời, tháo gỡ vướng mắc cho 831/838 dự án, tổng vốn trên 205.000 tỷ đồng, qua đó giải phóng nguồn lực đáng kể cho phát triển.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng bằng các giải pháp đồng bộ. TPHCM huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 30-40% GRDP, bảo đảm tính thực chất và bền vững.

Thành phố phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Cùng với đó, khơi thông và huy động các nguồn lực đầu tư, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ khởi công, triển khai các công trình, dự án trọng điểm từ nguồn đầu tư công, đầu tư tư nhân và vốn FDI. Thành phố đẩy mạnh triển khai các chương trình phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 28.500 căn trong năm 2026, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng.

Đặc biệt, TPHCM tập trung thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với các vấn đề cấp bách của thành phố, gồm: giảm ùn tắc giao thông, chống ngập, cải thiện môi trường và xây dựng thành phố không ma túy. Đồng thời triển khai chính sách miễn phí xe buýt nhằm giảm phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, với các giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, thành phố sẽ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

NGÔ BÌNH - VĂN MINH - THU HƯỜNG