TPHCM nỗ lực đạt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng năm 2026

Chiều 27-4, tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, thành phố quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội ở mức cao nhất để xứng đáng là cực tăng trưởng của cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, chiều 27-4. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tiếp thu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong đoàn công tác, đặc biệt là chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc, không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là những yêu cầu cụ thể, cơ sở quan trọng để thành phố hoàn thiện kế hoạch, đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra.

đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, dù kết quả quý 1-2026 còn khá khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa rất lớn, bởi đây là những kết quả bước đầu của TPHCM trong một không gian mới, đặc biệt khi thành phố áp dụng phương thức quản trị mới với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ, thành phố cũng nhìn nhận đang phải lãnh một trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng, mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương và người dân cả nước.

Bên cạnh đó, thành phố phải giải quyết có hiệu quả các vấn đề đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo những lần trước; giải quyết các dự án tồn tại cũ và cũng phải tính toán đến phương thức quản trị rủi ro do tác động từ bên ngoài, để có giải pháp khắc phục kịp thời, tránh những hậu quả xấu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin, dự kiến thời gian tới, với việc hoàn thiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới, thông qua quy hoạch phát triển toàn diện thành phố và được Quốc hội thông qua Luật Đô thị đặc biệt, TPHCM sẽ có đầy đủ các điều kiện cần thiết để bứt phá. “Vấn đề còn lại là hành động và hành động hiệu quả, một cách bền vững, có kết quả đo đếm được”, đồng chí Trần Lưu Quang nhận định.

Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin thêm, thành phố đã có văn bản kiến nghị Chính phủ tháo gỡ vướng mắc về cơ quan giám sát Trung tâm Tài chính quốc tế và sự phối hợp với các bộ ngành Trung ương để giải quyết những khu đất, địa chỉ là cơ quan đại diện của các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố đang sử dụng không hiệu quả. Hiện đã có đường hướng giải quyết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM cam kết, TPHCM sẽ hoàn thành các chỉ tiêu thành phố đã đặt ra ở mức cao nhất; TPHCM sẽ đạt mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Đồng thời, thành phố nỗ lực chinh phục mốc thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng.

Phân tích rõ hơn về mục tiêu ngân sách, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, thành phố đã xây dựng kế hoạch tăng khoảng 20% so với năm 2025, có tính khả thi, dự kiến đạt 964.000 tỷ đồng. Để đạt được mốc 1 triệu tỷ đồng như kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, thành phố sẽ nỗ lực để thu thêm 36.000 tỷ đồng còn lại.

Tuy nhiên, thành phố không chỉ dựa vào nguồn thu từ đất đai mà phải chắt chiu các nguồn lực khác để đảm bảo thu đạt 1 triệu tỷ đồng.

Dù đối diện với những áp lực từ nhiệm vụ nặng nề, lãnh đạo thành phố khẳng định tự tin vì TPHCM luôn có sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, và sự đồng hành của các đồng chí lãnh đạo Trung ương.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm thường xuyên hơn nữa từ đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

THU HƯỜNG - VĂN MINH - NGÔ BÌNH