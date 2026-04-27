Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: TPHCM là nơi hội tụ những mô hình, sáng kiến mới trong thời kỳ phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, và là nơi hội tụ những mô hình, sáng kiến mới trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Chiều 27-4, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đi đầu biến các nghị quyết chiến lược thành thực tiễn sống động

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TPHCM trong bối cảnh thành phố đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn; nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên một không gian “siêu đô thị” 14 triệu dân với 168 xã, phường, đặc khu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được cho thấy nỗ lực điều hành quyết liệt, có trọng tâm; nhiều giải pháp đã bắt đầu chuyển hóa thành kết quả thực chất, tạo dư địa mới cho tăng trưởng thời gian tới.

TPHCM bước đầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa kiện toàn bộ máy, vừa đẩy mạnh phân cấp và cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, TPHCM cần đánh giá kỹ hơn mức độ linh hoạt, hiệu quả gần dân của chính quyền cơ sở và sự phù hợp với yêu cầu quản trị một đô thị đặc biệt, đa trung tâm, quy mô lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên cơ sở đó, TPHCM cần sớm sơ kết mô hình này qua 1 năm vận hành để phát huy mặt phù hợp, đồng thời mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong Luật Đô thị đặc biệt.

Về phương hướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu TPHCM phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực; xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt và bảo đảm tự chủ chiến lược.

Trong bối cảnh là địa bàn chịu tác động trực tiếp từ các biến động toàn cầu, TPHCM cần nâng cao năng lực chống chịu với tầm nhìn an ninh phát triển dài hạn; chủ động kịch bản ứng phó biến động giá dầu, gián đoạn chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát, chi phí sản xuất… Đồng thời, tiếp cận an ninh năng lượng theo nghĩa rộng, không chỉ bảo đảm đủ điện trước mắt mà phải xây dựng cơ cấu năng lượng an toàn, linh hoạt, bền vững, có dự phòng chiến lược. Những bước đi ban đầu về đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng điện hiệu quả cần được nâng lên thành một chiến lược bài bản hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, TPHCM cũng cần nhận thức rõ mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với vai trò dẫn dắt phát triển cả nền kinh tế, không phải chỉ đạt số lượng tăng trưởng mà bỏ qua chất lượng và nền tảng của tăng trưởng; không để vốn, đất đai, dự án hay các cơ hội bị ách tắc.

TPHCM tiếp tục quyết đoán tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội. TPHCM phát triển kinh tế gắn với văn hóa, xã hội, môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố, coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế quốc phòng với an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng tình với đề xuất của TPHCM về việc sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31, phù hợp bối cảnh và không gian mới; xây dựng và ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. TPHCM cũng phải cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương phù hợp với thực tiễn thành phố, không dừng ở chương trình hành động mà phải kiến tạo thành mô hình phát triển cụ thể.

Trong đó, các nghị quyết về KH-CN phải đi vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, dữ liệu đô thị, chính quyền số, AI, bán dẫn… Nghị quyết về hội nhập quốc tế phải gắn với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, cảng biển và dịch vụ quốc tế. Nghị quyết về thể chế, pháp luật phải cụ thể hóa trong Luật Đô thị đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền thực chất. Nghị quyết về kinh tế tư nhân phải khơi dậy khát vọng làm giàu, thúc đẩy tự do kinh doanh, hình thành các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Nói cách khác, TPHCM phải đi đầu biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành thực tiễn sống động, không để viết hay, nói hay nhưng làm dở, không có hiệu quả”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy nhanh công tác quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn dài hạn, tích hợp và đồng bộ; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch TPHCM cả hạ tầng nổi, hạ tầng ngầm, hạ tầng số và các cấu phần kết nối đô thị hiện đại, hành lang xanh, bảo đảm tích hợp, liên thông, hình thành hệ sinh thái phát triển hoàn chỉnh, có dư địa cho tương lai.

“Quy hoạch phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng thành phố đáng sống, thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, bảo đảm quốc phòng, an ninh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo định hướng quy hoạch TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, thành phố hướng tới siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống, phát triển đa trung tâm gắn với tài chính quốc tế, thương mại tự do và logistics hiện đại. Đây là định hướng đúng tầm vóc, song càng tham vọng càng đòi hỏi quy hoạch phải khoa học, tránh dàn trải, manh mún, điều chỉnh tùy tiện, thực sự trở thành công cụ dẫn dắt phát triển.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM dự buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM cần chủ động trong liên kết vùng, tổ chức lại không gian phát triển khu vực phía Nam; xây dựng tầm nhìn quy hoạch và chiến lược liên kết chung với các địa phương, phân vai chức năng hợp lý, phát huy lợi thế bổ trợ, nâng cao sức cạnh tranh tổng thể của cả vùng.

TPHCM càng lớn, mô hình quản trị càng mới

Hoan nghênh TPHCM đã tập trung giải quyết các vấn đề đã được chỉ đạo trước đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, TPHCM cần đánh giá nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn, có giải pháp đủ mạnh để tạo chuyển biến tích cực ngay trong nhiệm kỳ này, nhất là về ách tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Đồng thời, TPHCM phải đẩy nhanh cải tạo các khu dân cư xuống cấp và các chương trình di dời, chỉnh trang nhà ven kênh rạch, bảo đảm hài hòa lợi ích và nâng cao chất lượng phát triển.

“TPHCM càng lớn, mô hình quản trị càng mới, nhiệm vụ càng nặng nề thì càng phải giữ vững đoàn kết, thống nhất, kỷ cương. TPHCM tăng cường công tác cán bộ, tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. TPHCM cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Đồng thời, có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm, làm chậm tiến độ,” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Năm 2026, kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, các hoạt động cần tổ chức trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, tránh phô trương, lãng phí.

TPHCM phải biến tinh thần kỷ niệm thành động lực hành động, khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên và trách nhiệm cống hiến của toàn Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố.

Các hoạt động phải gắn với chăm lo an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, khởi công và đẩy nhanh các công trình trọng điểm, tạo ra kết quả và công trình cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có chuyển biến rõ rệt, xứng tầm sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, từng cấp ủy, chính quyền, từng cơ quan, đơn vị sẽ rà soát lại công việc, làm rõ hơn trách nhiệm, hành động quyết liệt hơn, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực thi.

Đồng thời, các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành phải đồng hành mạnh mẽ, thực chất và kịp thời hơn với những vấn đề phát triển của TPHCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí tin tưởng, TPHCM xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, cực tăng trưởng của khu vực và nơi hội tụ những mô hình, sáng kiến mới của Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. “Trung ương sẽ luôn quan tâm và đồng hành, ủng hộ TPHCM. Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM - Thành phố Anh hùng tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, coi đây là nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Mô hình tăng trưởng mới của thành phố phải thực sự dựa trên năng suất, KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng và hiệu quả phân bổ các nguồn lực. TPHCM cần thúc đẩy ứng dụng AI sâu rộng trong các ngành, lĩnh vực, tạo bước tiến đột phá về năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng; tạo cơ chế khuyến khích đủ mạnh để huy động nguồn lực tư nhân đầu tư cho KH-CN. Nhà nước hỗ trợ có mục tiêu rõ ràng hơn, không dàn đều và thúc đẩy mạnh mẽ tự chủ đại học và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, cho phép hình thành các doanh nghiệp KH-CN từ các phòng thí nghiệm. Đồng thời, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp phát triển thị trường công nghệ; tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và xem xét vận hành các thiết chế đổi mới sáng tạo theo cơ chế linh hoạt dựa trên nguyên tắc thị trường hoặc hợp tác công tư.

VĂN MINH - THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH