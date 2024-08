Phát triển TPHCM trên tinh thần “6 tiên phong”

Tham dự buổi làm việc về phía lãnh đạo TPHCM có: Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhiều kết quả tích cực

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nêu rõ, mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, song những chính sách, cùng với các giải pháp triển khai của TPHCM đã tạo chuyển biến và thành phố đạt một số kết quả tích cực.

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng ước tăng 6,46% so với cùng kỳ, cao nhất từ năm 2020 đến nay, đóng góp 19,64% vào tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Chuyển động bộ máy chính quyền TPHCM có nhiều tích cực. TPHCM tổ chức đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tập trung tìm cách tháo gỡ các dự án vướng mắc pháp lý để triển khai thực hiện, bước đầu mang lại kết quả.

Về Nghị quyết 98, theo đồng chí Phan Văn Mãi sau một năm thực hiện đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng. Trong đó, nhóm cơ chế về tổ chức bộ máy, phân cấp ủy quyền được đánh giá đạt kết quả rõ nét nhất.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, với quyết tâm cao của các bộ, ngành và đặc biệt là TPHCM trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98.

“Nghị quyết 98 đã được triển khai với tốc độ nhanh và nhiều cơ chế, chính sách phát huy hiệu quả ngay, đã đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98 còn một số tồn tại, trong đó, một số nhiệm vụ tại Nghị quyết 98 lại được các bộ, ngành nghiên cứu, áp dụng cho cả nước nên cần thêm thời gian, như nhiệm vụ xây dựng quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà; đề án phát triển thị trường carbon tại Việt Nam…

Trao đổi về đề án phát triển Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành cho biết, dự án này mới ở các bước đầu tiên nên chưa có cơ sở đánh giá tác động môi trường. Về nội dung này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ TN-MT khẩn trương phối hợp TPHCM và các bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao, không đợi Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư mới tiến hành.

Bám sát và hoàn thành các mục tiêu năm 2024

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả kinh tế - xã hội của TPHCM, trong đó có những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 98 đã tạo nền tảng để thành phố phát triển nhanh, mạnh, bền vững. TPHCM là nơi tiên phong triển khai các mô hình mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thế nên trong giai đoạn mới cần tập trung đẩy nhanh hơn các ngành, lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, sản xuất chip, trí tuệ nhân tạo...

Thủ tướng đề nghị TPHCM thực hiện “6 tiên phong”. Đó là, tiên phong trong đổi mới tư duy phát triển đồng bộ, toàn diện, tổng thể bao trùm, hiệu quả, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm; tiên phong trong phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tiên phong trong phát triển các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao; tiên phong trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trọng tâm, các ngành mới nổi; tiên phong trong thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội, công bằng, tiến bộ xã hội; không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh công bằng xã hội, không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần và không để bỏ ai lại phía sau.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng và Nhà nước để tổ chức thực hiện, bám sát mục tiêu và phải hoàn thành mục tiêu trong năm 2024, tạo tiền đề cho năm 2025. Trong đó, TPHCM phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2024 từ 7,5-8%.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án trọng điểm, dự án lớn. Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thúc đẩy khơi thông nguồn lực toàn xã hội để phát triển. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền trong xử lý công việc; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đề án chuyển đổi số kết nối với Đề án 06...

Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Phải tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của TPHCM, là hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng, là thành phố văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo và trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cả nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HÙNG Phát huy cơ chế Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nêu rõ, TPHCM và nhiều bộ, ngành Trung ương đã chủ động, linh hoạt, trách nhiệm hơn trong phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội. Nhiều cơ chế, chính sách vượt trội được ban hành và có một số chính sách đã phát huy, đi vào cuộc sống. “Đây là một trong những nghị quyết phát huy hiệu quả nhanh nhất”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét và dẫn chứng những kết quả về cải cách hành chính, chuyển đổi số, tổ chức bộ máy, các chính sách khác kèm theo đã hình thành. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, việc phân cấp, ủy quyền chưa đồng bộ; chưa phát huy hết cơ chế Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Do đó, cần nhận thức đúng hơn nữa trong phối hợp hành động và phát huy cơ chế Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ nghiên cứu ban hành một quyết định “đủ mạnh” để tháo gỡ toàn bộ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong thực hiện Nghị quyết 98; những việc vượt thẩm quyền, cần báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phân tích, Nghị quyết 98 của Quốc hội ra đời từ chủ trương của Bộ Chính trị với mong muốn đưa đất nước phát triển. TPHCM là nơi thực hiện thí điểm để sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng ra cả nước. TPHCM tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ ngành Trung ương để thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trong quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, TPHCM và các bộ ngành cần vận dụng Kết luận 14 của Bộ Chính trị, Nghị định 73 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

NGÔ BÌNH - VĂN MINH