Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển

Phát biểu khai mạc Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam bộ lần thứ tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành viên hội đồng, lãnh đạo các tỉnh, thành với trách nhiệm cao nhất “cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển”, phát triển vùng góp phần phát triển kinh tế - xã hội cả nước, giữ vững an ninh chính trị, ổn định quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.