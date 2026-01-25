Phiên chợ yêu thương mang Tết đến người dân khó khăn

Đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa trao quà đến người dân khó khăn

Chương trình đã trao 600 suất quà tại chỗ và 150 suất quà tận nhà cho các hộ khó khăn, tổng trị giá khoảng 375 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao thêm 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa trao thư cảm ơn các nhà hảo tâm đồng hành cùng phiên chợ yêu thương

Đồng chí Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa trao quà đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa, cho biết phiên chợ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, góp phần giúp người dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ấm áp, đủ đầy.

Các đơn vị trao quà đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn

VĂN ANH