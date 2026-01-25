Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Phiên chợ yêu thương mang Tết đến người dân khó khăn

SGGPO

Sáng 25-1, phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức chương trình phiên chợ yêu thương “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”, với 14 gian hàng cung cấp lương thực, thực phẩm đóng gói, hải sản chế biến và các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.

RD17.jpg
Đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa trao quà đến người dân khó khăn

Chương trình đã trao 600 suất quà tại chỗ và 150 suất quà tận nhà cho các hộ khó khăn, tổng trị giá khoảng 375 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao thêm 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

RD22.jpg
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa trao thư cảm ơn các nhà hảo tâm đồng hành cùng phiên chợ yêu thương
RD12.jpg
Đồng chí Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa trao quà đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa, cho biết phiên chợ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, góp phần giúp người dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ấm áp, đủ đầy.

RD4.jpg
Các đơn vị trao quà đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn
Tin liên quan
VĂN ANH

Từ khóa

Nguyễn Phúc Hoàng UBND phường Rạch Dừa Trần Thị Xuân Bính Ngọ Trần Anh Tuấn Bí thư Đảng ủy Nhà hảo tâm Phiên chợ Gia đình chính sách Quà hợp đồng O&M

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn