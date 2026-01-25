Phiên chợ yêu thương mang Tết đến người dân khó khăn
SGGPO
Sáng 25-1, phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức chương trình phiên chợ yêu thương “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”, với 14 gian hàng cung cấp lương thực, thực phẩm đóng gói, hải sản chế biến và các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.
Chương trình đã trao 600 suất quà tại chỗ và 150 suất quà tận nhà cho các hộ khó khăn, tổng trị giá khoảng 375 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao thêm 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách trên địa bàn.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phúc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Dừa, cho biết phiên chợ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, góp phần giúp người dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ấm áp, đủ đầy.