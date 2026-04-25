Một cơ sở dôi dư được chuyển cho Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM

Ngày 25-4, Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM sẽ đưa vào hoạt động thêm khu nhà mới tại số 114 - 116 - 118 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TPHCM từ ngày 28-4.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM có cơ hội triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới khi tiếp nhận thêm cơ sở mới

Đây là cơ sở của Trung tâm y tế Quận 3 trước đây, nằm đối diện khu điều trị hiện hữu của bệnh viện. Sau khi tiếp nhận, đơn vị đang khẩn trương cải tạo hạ tầng, tổ chức lại công năng để nhanh chóng đưa vào phục vụ người bệnh.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trong quá trình tổ chức lại mạng lưới y tế cơ sở sau khi thành phố chuyển đổi mô hình hoạt động của các trung tâm y tế thành hệ thống trạm y tế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cơ sở hạ tầng hiện hữu đã được ngành y tế rà soát, sắp xếp lại theo hướng sử dụng hiệu quả, đúng nhu cầu và phục vụ trực tiếp người dân.

Từ chủ trương này, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM là một trong những đơn vị được ưu tiên bố trí thêm mặt bằng để mở rộng hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện phát triển các chuyên khoa mới và triển khai thêm nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực tai mũi họng. “Việc mở rộng không gian hoạt động không chỉ giúp giảm tải cho cơ sở hiện hữu vốn kéo dài nhiều năm qua, rút ngắn thời gian chờ khám, mà còn mở ra dư địa phát triển dài hạn cho bệnh viện chuyên khoa đầu ngành khu vực phía Nam”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ chuyển Khoa Cấp cứu và một số phòng khám sang cơ sở mới, đồng thời triển khai thêm các dịch vụ như đo thính lực, nhĩ lượng, ABR, CT scan, X-quang, xét nghiệm, nội soi tai mũi họng và nhiều kỹ thuật cận lâm sàng khác.

Dự kiến, sau khi hoàn tất cải tạo toàn diện, khu nhà mới được kỳ vọng trở thành nền tảng quan trọng để bệnh viện phát triển thêm nhiều chuyên khoa mũi nhọn như: Khoa Cấy ốc tai điện tử, Khoa Ung bướu Tai Mũi Họng, Khoa Tai thần kinh, mô hình điều trị trong ngày... Cùng với đó, lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu sẽ được đầu tư công nghệ mới, hỗ trợ phát hiện sớm tổn thương, nâng cao chất lượng chẩn đoán và hiệu quả điều trị.

THÀNH SƠN