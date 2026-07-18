Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, công bằng và thuận lợi

Ngày 18-7, Sở Y tế TPHCM tổ chức lễ ký kết hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa các bệnh viện với các trung tâm y tế khu vực. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng Ban giám đốc Sở Y tế chứng kiến ký kết hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Bình Tân và Trung tâm y tế khu vực Dĩ An (Ảnh: THÀNH AN)

Phát huy sức mạnh của toàn hệ thống y tế sau hợp nhất

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, 7 bệnh viện đa khoa ký kết hỗ trợ chuyên môn toàn diện cho 7 trung tâm y tế khu vực phía Bắc, gồm: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Thuận An; Bệnh viện Đa khoa Bình Tân hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An; Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên; Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát; Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng; Bệnh viện Đa khoa Tân Phú hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo; Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng.

Mỗi bệnh viện sẽ hỗ trợ trung tâm y tế khu vực từ quản trị bệnh viện, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật, quản lý chất lượng, cải tiến quy trình khám chữa bệnh đến triển khai bệnh án điện tử, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và xây dựng văn hóa chất lượng. “Chương trình đồng hành tạo nền tảng để các trung tâm y tế khu vực từng bước hoàn thiện năng lực quản trị, nguồn nhân lực và chuyên môn, hướng tới phát triển thành các bệnh viện đa khoa cấp cơ bản khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho biết.

Ký kết hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và Trung tâm y tế khu vực Thuận An (Ảnh: THÀNH AN)

Đến nay, 12 trung tâm y tế khu vực của thành phố đều đã có các bệnh viện đa khoa đồng hành hỗ trợ toàn diện. Riêng Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm và Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo được tăng cường theo mô hình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố. Qua đó, mạng lưới hỗ trợ chuyên môn của ngành y tế thành phố đã bao phủ toàn bộ các trung tâm y tế khu vực, tạo nền tảng quan trọng để phát triển hệ thống bệnh viện đa khoa cấp cơ bản trên phạm vi toàn thành phố trong năm 2026.

Việc triển khai đồng bộ các mô hình không chỉ góp phần nâng cao năng lực của từng cơ sở y tế mà còn từng bước hình thành mạng lưới khám chữa bệnh liên thông, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống sau hợp nhất.

Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của ngành y tế thành phố trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hệ thống y tế theo mô hình "đa tầng – đa cực – đa trung tâm", phát triển theo mạng lưới thay vì đơn lẻ, lan tỏa năng lực từ các bệnh viện mạnh đến các cơ sở y tế địa phương, hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi người dân, dù sinh sống ở trung tâm hay vùng xa, hải đảo, đều được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Hình thành mạng lưới y tế đồng bộ ở các cấp, các tuyến

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thay mặt lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa các bệnh viện với các trung tâm y tế khu vực. Đây không chỉ là hoạt động ký kết hợp tác mà còn là bước triển khai cụ thể chủ trương xây dựng hệ thống y tế TPHCM theo hướng hiện đại, đồng bộ, "đa tầng - đa cực - đa trung tâm", phát triển cân bằng giữa các tuyến, lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng ngành y tế thành phố cần cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, trong đó trọng tâm là củng cố y tế cơ sở, nâng cao năng lực điều trị và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, công bằng, thuận lợi.

Ký kết hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây và Trung tâm y tế khu vực Dầu Tiếng (Ảnh: THÀNH AN)

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc, với quy mô dân số ngày càng lớn và yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, thành phố cần hình thành mạng lưới y tế liên thông, trong đó các bệnh viện giữ vai trò đầu tàu về chuyên môn, còn các trung tâm y tế khu vực là nền tảng chăm sóc sức khỏe ban đầu. Vì vậy, việc hỗ trợ phải được triển khai toàn diện, từ chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hội chẩn, tư vấn chuyên môn từ xa, hỗ trợ quản trị đến xây dựng quy trình chuyên môn thống nhất, qua đó nâng cao năng lực của y tế cơ sở.

“Quan trọng nhất là phải hình thành được một mạng lưới y tế hoạt động đồng bộ ở tất cả các cấp, các tuyến để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay từ đầu, ngay từ sớm, ngay tại nơi sinh sống. Khi y tế cơ sở đủ năng lực thì người dân sẽ được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời, giảm chuyển tuyến không cần thiết và các bệnh viện tuyến trên sẽ có điều kiện tập trung phát triển kỹ thuật chuyên sâu”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Ký kết hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Tân Phú và Trung tâm y tế khu vực Phú Giáo (Ảnh: THÀNH AN)

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các bệnh viện được giao nhiệm vụ hỗ trợ phải xem đây là trách nhiệm đối với sự phát triển chung của hệ thống y tế thành phố, chủ động đồng hành với các trung tâm y tế khu vực bằng những chương trình cụ thể, thường xuyên và lâu dài. Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở chuyển giao kỹ thuật mà còn phải xây dựng được đội ngũ cán bộ y tế có năng lực, từng bước hình thành văn hóa học tập, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng chuyên môn trong toàn hệ thống.

Sở Y tế TPHCM cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều phối, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, đẩy mạnh hội chẩn và đào tạo từ xa, xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả sau ký kết để bảo đảm các chương trình hợp tác đi vào thực chất. Cùng với đó là tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực và hoàn thiện các cơ chế quản trị phù hợp với mô hình phát triển của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.



Ký kết hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập và Trung tâm y tế khu vực Bàu Bàng (Ảnh: THÀNH AN)

"Mục tiêu cuối cùng là xây dựng hệ thống y tế TPHCM phát triển bền vững, cân bằng giữa các tuyến, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, củng cố niềm tin của người dân đối với y tế cơ sở và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, công bằng và thuận lợi. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành y tế thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn phát triển mới", đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

THÀNH AN