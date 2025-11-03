Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang

Phong trào thi đua yêu nước đã phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, trở thành ngọn cờ hiệu triệu tất cả người dân tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự đại hội. Ảnh: NAM KHÔI

Sáng 3-11, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, đồng hành với các phong trào thi đua sôi nổi của cả nước, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, trở thành ngọn cờ hiệu triệu tất cả người dân tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu khai mạc. Ảnh: NAM KHÔI

“Chỉ có thi đua, chúng ta mới tạo ra sự đột phá và huy động được nguồn lực to lớn của xã hội để phát triển. Qua thi đua, chúng ta mới hình thành được môi trường tốt cho đổi mới sáng tạo. Tỉnh sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước trở thành một xu hướng chủ đạo của xã hội”, đồng chí Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại đại hội. Ảnh: NAM KHÔI

Tại đại hội, các đại biểu đã được xem phóng sự “An Giang thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025”. Theo đó, nhiều phong trào thi đua được nhân dân hưởng ứng sôi nổi, mang lại những kết quả tích cực. Qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu, được Đảng và Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý.

Tại đại hội, các đại biểu đã được gặp gỡ, giao lưu với 3 gương mặt đại diện cho hàng trăm gương điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua của tỉnh 5 năm qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho gia đình các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: NAM KHÔI

Ban tổ chức cũng công bố Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 5 mẹ; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 14 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 26 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh An Giang 5 năm qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu. Ảnh: NAM KHÔI

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả, thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; chung sức, đồng lòng để tăng tốc, bứt phá phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng lưu ý, công tác khen thưởng cần tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất, dựa trên kết quả và giá trị đóng góp thực tế, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, khen đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu gương, lan tỏa trong xã hội; chú trọng tôn vinh người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: NAM KHÔI

Cùng với đó, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ; ứng dụng khoa học - công nghệ, cải cách thủ tục hành chính; không ngừng nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

NAM KHÔI