Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 13-10, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, giai đoạn 2025-2030 khai mạc phiên chính thức. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự và phát biểu tại đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày hội tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và nhân dân Hà Tĩnh trong tiến trình đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương.

Trong 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức; song, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai đồng bộ, lan tỏa sâu rộng, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 6,4%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 1,5 lần; GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng. Hà Tĩnh đã trở thành điểm sáng trong đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”, khởi công nhiều dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng trọng điểm...

Tỉnh đã đạt 8/8 yêu cầu về tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo. Xây dựng đô thị văn minh đạt kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,9%, giảm bình quân 0,65%/năm; hoàn thành mục tiêu không còn người có công thuộc hộ nghèo; toàn tỉnh đã hoàn thành 2.281 căn nhà trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, vượt tiến độ Trung ương giao…

Giai đoạn 2025-2030, Hà Tĩnh xác định 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu; 4 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và 6 nhóm giải pháp trọng tâm.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật, toàn diện trong phát triển kinh tế, xã hội và kết quả, thành tích trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Hà Tĩnh trong 5 năm qua; chúc mừng những nỗ lực, sáng kiến, thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, những thành tựu toàn diện mà Hà Tĩnh đạt được trong giai đoạn vừa qua có sự đóng góp quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, với các phong trào được triển khai đồng bộ, sáng tạo, phù hợp đặc thù địa phương. Nhiều phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, tiêu biểu như phong trào “Xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả nổi bật; diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, hạ tầng được đầu tư đồng bộ; đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị công tác thi đua - khen thưởng cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển. Trên cơ sở quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, Nghị quyết của Đảng về thi đua yêu nước, Hà Tĩnh cần phát huy vai trò, kết quả, thành tích của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn trước, khắc phục một số hạn chế, bất cập. Từ đó, việc phát động phong trào thi đua phải gắn chặt với yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, địa phương, với những xu thế mới của thời đại để phong trào mang tính thực chất, thấm sâu vào đời sống xã hội và mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác khen thưởng phải đúng người, đúng việc, kịp thời, ưu tiên những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý để giảm thời gian, công sức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

"Thi đua, khen thưởng phải khơi dậy đúng mạch nguồn, đó là niềm tin, khát vọng, là niềm tự hào, là những giá trị tốt đẹp của vùng đất và con người Hà Tĩnh, tạo nên sức mạnh to lớn cho quá trình phát triển", Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng Hà Tĩnh sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của giai đoạn cách mạng mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho 3 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh, gồm: đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Đình Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại hội vinh danh 100 điển hình tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Đây là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành, của địa phương và của tỉnh Hà Tĩnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao quà trị giá 200 triệu đồng của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em tỉnh Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn; trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

DƯƠNG QUANG