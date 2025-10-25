Một quyết định nhân văn của lãnh đạo TPHCM tại Đại hội Thi đua yêu nước

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đồng ý chủ trương cấp kinh phí xây dựng phòng khám mắt lưu động tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, một chủ trương mang đậm tính nhân văn, nghĩa tình của TPHCM.

Sáng 25-10, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I (2025 - 2030).

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát động phong trào thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các phong trào thi đua gắn với thực tiễn cuộc sống

Phát động phong trào thi đua yêu nước TPHCM giai đoạn 2025-2030, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TPHCM bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hình thành Vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển lớn nhất cả nước, với nhiều tiềm năng, cơ hội và điều kiện thuận lợi mới.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, các phong trào thi đua yêu nước đã thực sự đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn cuộc sống, tạo động lực quan trọng cho ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến đã góp phần làm nên bản sắc năng động, sáng tạo và nghĩa tình của thành phố mang tên Bác Hồ.

Bước vào giai đoạn mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng nhiều hơn nhưng thách thức cũng lớn hơn, đòi hỏi phong trào thi đua yêu nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo và góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đi vào thực tiễn đời sống.

Do đó, trong 5 năm tới, thành phố tập trung vào 5 tiêu trọng tâm. Trong đó, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ cán bộ “trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy, liêm chính, đột phá”, hết lòng vì nhân dân.

Đại biểu giao lưu tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045), nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á.

Cùng với đó, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo chính sách, người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau. Xây dựng thành phố xanh, an toàn, đáng sống; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong phần giao lưu, đại biểu Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng phòng khám mắt lưu động tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận xét, đây là đề xuất nhân văn và đồng ý chủ trương cấp kinh phí thực hiện công trình ý nghĩa này.

Gắn kết quả thi đua với trách nhiệm người đứng đầu

Để đạt được các mục tiêu trên, TPHCM sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; gắn chặt kết quả thi đua với trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng phối hợp chặt chẽ để phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện, vận động nhân dân hưởng ứng.

Đồng thời, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy KH-CN và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu. Kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm. Định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”.

Đại biểu Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa – Vũng Tàu giao lưu tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố xác định nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi số. Công tác cải cách hành chính cần được thực hiện đồng bộ và quyết liệt hơn, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Cùng với đó, đổi mới phương thức tổ chức phong trào, gắn với các chương trình đột phá, đề án trọng điểm; phát động các chuyên đề. Ngoài ra, thành phố đổi mới công tác khen thưởng theo hướng khách quan, công khai minh bạch, quan tâm người lao động trực tiếp, sáng kiến đột phá.

Chủ tịch UBND TPHCM kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nghĩa tình, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước.

“Chúng ta hãy biến phong trào thi đua thành những hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả từng bước hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng TPHCM phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình, cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Nguyễn Văn Được

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cho biết, trong giai đoạn 2025-2030, MTTQ Việt Nam TPHCM tập trung phát động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua. Ảnh: VIỆT DŨNG Cụ thể, thi đua xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc; thi đua vì an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy truyền thống “thành phố nghĩa tình”, MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, hướng đến giảm nghèo bền vững, chăm lo người yếu thế, xây dựng cộng đồng nhân ái, bao dung. Cùng với đó, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vì sự phát triển của thành phố; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng Thành phố xanh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết - khơi dậy khát vọng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước.

NGÔ BÌNH - THÁI PHƯƠNG