Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: Tính đến 10 giờ, khoảng 40% cử tri đã bỏ phiếu

Tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia sáng 15-3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG) đã chia sẻ với báo chí về tiến độ bầu cử trên cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thông tin về tiến độ bầu cử, ngày 15-3.

Theo đó, 7 giờ ngày 15-3, các điểm bỏ phiếu trên cả nước đã đồng loạt khai mạc. Riêng Gia Lai và Tây Ninh có nhiều đơn vị bỏ phiếu sớm, từ 5-6 giờ.

“Gia Lai có hơn 1.000 điểm khai mạc sớm”, đồng chí Nguyễn Thị Thanh thông tin và cho biết, lễ khai mạc được triển khai theo đúng hướng dẫn của HĐBCQG, thực hiện nghiêm túc thể lệ bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu...

Tính đến 10 giờ, có 9 tỉnh đạt tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trên 50%, trong đó, cao nhất là Lào Cai với gần 70%; nhiều nơi trên 40%. Cả nước có hơn 30 triệu cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ khoảng 40%.

“Không khí ngày hôm nay thật sự sôi động. Tất cả lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương đều đã bỏ những lá phiếu đầu tiên cho cuộc bầu cử này tại nơi cư trú hoặc nơi công tác”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.

đồng chí cũng thông tin về một số trường hợp khá đặc biệt khi tham gia bầu cử. Đó là cụ Dương Thị Sáo (109 tuổi, ở đơn vị bầu cử số 4 xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đã gương mẫu đi dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu tại địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cung cấp thông tin cho báo chí tại Văn phòng Hội đồng b ầu cử quốc gia, sáng 15-3.

Trường hợp đặc biệt khác là 2 vợ chồng cụ Lê Trọng Ngữ (100 tuổi) và cụ Vũ Thị Yên (98 tuổi), đã tới dự khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại tổ bầu cử Đồng Trung, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An.

* Trước đó, theo báo cáo nhanh được Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực HĐBCQG, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc HĐBCQG cung cấp cho báo chí sáng 15-3, cử tri cả nước tham gia bầu cử với tinh thần phấn khởi và hào hứng ngay từ lúc khai mạc.

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực HĐBCQG, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc HĐBCQG.

Đáng chú ý, tại các khu vực miền núi, vùng sâu, xa, khó khăn, những cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đã tập trung rất sớm.

Nhiều điểm bỏ phiếu ghi nhận tỷ lệ lớn cử tri tham gia bầu cử ngay từ sáng sớm, nhất là có sự tham gia tích cực, gương mẫu của các cử tri cao tuổi.

“Điều này thể hiện sự liên tục trong đời sống chính trị, kết nối giữa thế hệ đã gắn bó lâu dài với đất nước và thế hệ trẻ - những người sẽ kế tục sự nghiệp củng cố và phát triển hệ thống chính trị”, đồng chí Tạ Thị Yên nhấn mạnh.

