Phong phú tour, tuyến du lịch hè

“Né” máy bay, chọn tàu hỏa

Ghi nhận từ một số doanh nghiệp lữ hành, người dân đang có xu hướng du lịch theo nhóm để tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, các hãng lữ hành, khách sạn… cũng thường xuyên có chương trình chiết khấu từ 15%-20% (tùy thương hiệu) cho nhóm khách từ 5 người trở lên. Mặt khác, để “né” các chuyến bay hè với giá vé cao, nhiều du khách đã đổi hướng bằng một số phương tiện khác như tàu cao tốc, tàu hỏa, xe khách hoặc tự lái xe cùng gia đình tận hưởng mùa hè.

Vừa trở về nhà sau chuyến du lịch tự túc 7 ngày, anh Thái Quân Dân (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết, chuyến trải nghiệm hoàn toàn xứng đáng. Theo anh Dân, gia đình có người lớn hơn 70 tuổi, 2 cháu nhỏ đang học lớp 5, nên cứ đủng đỉnh đi chơi, trải nghiệm cảnh đẹp khắp các tỉnh thành, từ Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông… “Tự lái xe nhà, không vội vàng như đi tour trọn gói nên đến đâu mệt quá thì tạm dừng, thấy nơi nào đẹp thì dành nhiều thời gian cho nơi đó. Bọn trẻ được tham quan Bảo tàng Tây Nguyên, khám phá vịnh Hạ Long trên cạn ở Đắk Nông, gành đá dĩa ở Phú Yên… nên rất thích. Ước tính, toàn bộ chi phí xăng xe, ăn nghỉ các loại… cho cả gia đình 6 người chưa tới 20 triệu đồng”, anh Thái Quân Dân chia sẻ.

Bên cạnh lựa chọn du lịch tự túc bằng xe tự lái, nhiều người cũng chọn du lịch bằng các phương tiện như tàu cao tốc, tàu hỏa... Cách nay khoảng 1 tháng, chuyến tàu cao tốc Thăng Long khởi hành từ TPHCM đi Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức được khai trương. Lộ trình di chuyển khoảng 4 giờ đồng hồ, sức chở trên 1.000 người… “Trên tàu có nhiều trang thiết bị hiện đại. Giá vé từ 615.000 - 1,1 triệu đồng/lượt, tùy hạng vé, thời điểm xuất phát… Lên tàu chỉ cần chợp mắt ngủ một giấc là tới nơi”, chị Nguyễn Thúy Oanh (ngụ quận 5, TPHCM) tâm sự. Với mức giá này, khách có thêm nhiều sự lựa chọn hơn so với trước đây (chủ yếu di chuyển bằng đường hàng không).

Tương tự, các tour khởi hành bằng tàu hỏa, từ TPHCM đi các tỉnh cũng được nhiều khách quan tâm. Chẳng hạn, giá tour 3 ngày 3 đêm, nằm điều hòa, khởi hành từ TPHCM - Nha Trang có giá từ 2,7-3,7 triệu đồng/người, tùy tiêu chuẩn phòng (3-5 sao), độ tuổi hành khách…

Khách quốc tế đến TPHCM tăng mạnh

Số liệu mới nhất từ Sở Du lịch TPHCM, trong 6 tháng năm 2024, khách quốc tế đến TPHCM đạt gần 2,7 triệu lượt, tăng 38% so cùng kỳ năm 2023, đạt 44,6% so với kế hoạch năm 2024. Khách du lịch nội địa đến TPHCM 6 tháng năm 2024 ước đạt 17.135.045 lượt, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2023, đạt 45,1% so với kế hoạch năm 2024. Tổng thu du lịch 6 tháng năm 2024 ước đạt 92.643 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 48,8% so với kế hoạch năm 2024.