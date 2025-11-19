Phường Bến Cát ra mắt "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Chiều 19-11, Chi bộ Văn hóa, Trạm y tế phường Bến Cát tổ chức ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, trưng bày nhiều tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được thiết kế trang trọng tại phòng họp của Phòng Văn hóa – Xã hội phường Bến Cát.

Lãnh đạo phường Bến Cát dự lễ khánh thành "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Không gian được bố trí trên diện tích rộng gần 50 mét vuông, chia làm 2 khu vực, kinh phí thực hiện khoảng 25 triệu đồng.

Tại khu vực trưng bày sách, khách tham quan ấn tượng với nhiều loại sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Tiểu sử Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nhà dự báo thiên tài, Ngoại giao Hồ Chí Minh – Lấy chí nhân thay cường bạo,… để cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu, học tập.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là công trình mang ý nghĩa tư tưởng chính trị và văn hóa sâu sắc, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Đây là cách làm hay nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào việc lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, bổ ích.

Lãnh đạo Đảng ủy phường biểu dương đóng góp của UBND phường và phòng chuyên môn trong xây dựng mô hình

Cùng ngày, Thường trực Đảng ủy phường Bến Cát đã đến thăm và làm việc tại Phòng Văn hóa – Xã hội phường về tình hình hoạt động từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay.

Lãnh đạo phường Bến Cát làm việc với Phòng Văn hóa - Xã hội

Phòng Văn hóa- Xã hội phường Bến Cát hiện có 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 8 công chức chuyên môn, 6 viên chức quản trang và 32 người hoạt động không chuyên trách đang thực hiện các nhiệm vụ quản lý về giáo dục, nội vụ, văn hóa, khoa học công nghệ, y tế…

Từ sau khi sáp nhập đến nay, Phòng Văn hóa – Xã hội đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đối với lĩnh vực giáo dục, hệ thống cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học cơ sở duy trì ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; lĩnh vực y tế được kiện toàn mạng lưới cộng tác viên.

Lắng nghe những thuận lợi, khó khăn của phòng chuyên môn sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Đặc biệt, trong việc sắp xếp các khu phố, ấp, Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã tham mưu UBND phường thực hiện chuyển đổi, đổi tên 9 khu phố, ấp theo đúng quy định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân mong muốn Phòng Văn hóa – Xã hội tiếp tục thực tiếp tốt vai trò, nhiệm vụ, giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa – xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phường Bến Cát phát triển.

