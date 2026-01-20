Phường Hòa Hưng vào nhóm 20 đơn vị dẫn đầu cải cách hành chính của TPHCM

Năm 2025, phường Hòa Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật về cải cách hành chính khi chỉ số xếp hạng thuộc nhóm 20 đơn vị dẫn đầu khối phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Ngày 20-1, Đảng ủy phường Hòa Hưng TPHCM tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Năm 2025, phường thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, chỉ số cải cách hành chính của phường được xếp hạng thuộc nhóm 20 đơn vị dẫn đầu khối phường, xã, đặc khu của thành phố. Phường Hòa Hưng là một trong 14/168 phường, xã, đặc khu được Thành ủy TPHCM đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Đại diện UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phường Hòa Hưng nhận bằng khen của UBND TPHCM. Ảnh: H.H

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hưng Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị trong năm 2026, phường tập trung cho công tác phát triển kinh tế, tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Duy trì thành quả phường không có hộ nghèo, xây dựng phường không có hộ cận nghèo và thêm nhiều hộ khá trong năm 2026.

Bí thư Đảng ủy phường và Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân. Ảnh: H.H.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, lựa chọn hình thức, phương pháp chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của phường. Trong đó, ưu tiên cho dữ liệu số và học tập số.

CẨM NƯƠNG