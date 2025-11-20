Phường Phước Thắng: Đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ và cải cách hành chính

Hơn 150 đại biểu phường Phước Thắng tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu hai chuyên đề trọng tâm gồm: nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đồng thời, những điểm mới về mục tiêu tăng trưởng, chỉ tiêu phát triển và ba chương trình đột phá của thành phố giai đoạn 2025-2030 cũng được phân tích kỹ lưỡng nhằm thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong triển khai nhiệm vụ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng, phổ biến các nội dung trọng tâm của Nghị quyết tại hội nghị

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy phường Phước Thắng xác định hai khâu đột phá: xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn cao, kỷ luật nghiêm; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, phường định hướng phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ gắn với chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường, triển khai các dự án trọng điểm như nhà ở xã hội, tái định cư theo đúng tiến độ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc học tập, quán triệt nghị quyết được xem là khâu then chốt để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Khi cán bộ nắm chắc định hướng phát triển của thành phố, các mục tiêu lớn sẽ được cụ thể hóa thành nhiệm vụ thiết thực, tạo chuyển biến ngay từ cơ sở.

Tin liên quan Thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở

TRÚC GIANG