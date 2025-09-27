Phường Hòa Hưng (TPHCM) tổ chức chúc thọ 100 người cao tuổi

Ngày 27-9, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng (TPHCM) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và Ngày hội “Vì sức khỏe cộng đồng”.

Tại buổi lễ, phường tổ chức chúc thọ cho 100 cụ (tròn 70, 75, 80, 85 và 95 tuổi), đại diện gần 1.000 người cao tuổi trên địa bàn; những cụ không có điều kiện tham dự được tổ chức chúc thọ tại nhà riêng. Hiện phường Hòa Hưng có hơn 16.600 người cao tuổi, chiếm 17,3% dân số.

Chủ tịch UBND phường Hòa Hưng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND phường Lê Thị Ngọc Hiền nhấn mạnh người cao tuổi luôn giữ vai trò quan trọng trong gia đình, xã hội; là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Tháng hành động vì Người cao tuổi là dịp huy động nguồn lực chăm lo, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo phường Hòa Hưng chúc thọ người cao tuổi tại buổi lễ

Trong khuôn khổ ngày hội, các bệnh viện, trung tâm y tế và nhiều nhà hảo tâm đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 500 người; trao tặng 60 hàm răng tháo lắp, 5 suất phẫu thuật mắt, máy tầm soát ung thư cổ tử cung cùng hàng trăm phần quà cho người cao tuổi và hộ khó khăn. Tổng kinh phí chăm lo tại ngày hội hơn 1,1 tỷ đồng.

Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra còn có các tiết mục văn nghệ, tư vấn sức khỏe sinh sản, khám tiền hôn nhân miễn phí, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

THU HOÀI