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Phường Nhiêu Lộc: Xắp xếp 15 trường công lập xuống còn 5 trường

Ngày 26-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nhiêu Lộc (TPHCM) tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn phường.

Lãnh đạo phường Nhiêu Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng nhân sự Ban Giám hiệu các trường học
Lãnh đạo phường Nhiêu Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng nhân sự Ban Giám hiệu các trường học

Theo ban tổ chức, trong năm học 2025-2026, toàn phường có 15 trường công lập, gồm 6 trường mầm non, 6 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở, với 257 lớp và 7.419 học sinh. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của thành phố về sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục, từ 15 trường công lập trên địa bàn phường đã được tổ chức lại thành 5 trường công lập mới, gồm: Trường Mầm non Hướng Dương, Trường Mầm non Họa Mi, Trường Tiểu học Kỳ Đồng, Trường Tiểu học Trương Quyền và Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Việc thành lập 5 trường công lập mới là một bước kiện toàn quan trọng đối với hệ thống giáo dục, tạo cơ sở để tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng đồng bộ, phù hợp hơn với quy mô và đặc điểm của địa bàn.

Để các trường nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành thông suốt và bước vào năm học mới với khí thế mới, Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng đề nghị Ban Giám hiệu và toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong từng nhà trường; lấy học sinh làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục; đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo…

HÀ MINH

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Tiểu học Trương Quyền Tiểu học Kỳ Đồng Mầm non Hướng Dương Mầm non Họa Mi Trường công lập Thực hiện chủ trương Trường mầm non Trường tiểu học Kiện toàn Ban Giám hiệu

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