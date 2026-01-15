Phường Tân Sơn Hòa (TPHCM), nhiều mô hình nâng cao chất lượng sống người dân

Phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) đã triển khai nhiều mô hình tiêu biểu, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm mục tiêu phấn đấu.

Ngày 15-1, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Đại biểu tham quan khu trưng bày kết quả nổi bật năm 2025 của phường Tân Sơn Hòa

Năm 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Sơn Hòa đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; có 18 hộ vươn lên thoát cận nghèo.

Địa phương đã triển khai nhiều mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Điển hình là mô hình “Chung tay xây dựng phường hạnh phúc” với 5 đội hình nòng cốt. Bên cạnh đó, mô hình “Vì một tương lai xanh” giúp thay đổi diện mạo các tuyến hẻm có nguy cơ thành “điểm đen” về môi trường; mô hình “Sẻ chia gánh nặng” góp phần thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng nhà ở an toàn, giúp hộ dân khó khăn ổn định cuộc sống; mô hình “Vượt khó vươn lên, cải thiện kinh tế” hỗ trợ phụ nữ ổn định sinh kế…

Lãnh đạo phường trao bằng khen đến các tập thể

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa Trương Lê Mỹ Ngọc cho biết, trong năm 2026, phường xác định đây là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phường cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường bám sát địa bàn, tăng cường đối thoại, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng phường không ma túy.

Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc cho biết, phường tập trung chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có công, đối tượng yếu thế… đảm bảo mọi người, mọi nhà vui xuân đón tết, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa khen thưởng 33 tập thể, 252 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

CẨM TUYẾT