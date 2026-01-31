Xã hội

Phường Tân Sơn Hòa (TPHCM): Triển khai nhiều hoạt động, mô hình về phòng chống ma túy

Ngày 31-1, phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình - Phường hạnh phúc”  với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. 

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; Thượng tá Phan Huy Văn - Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Trao quà tết đến người dân khó khăn

Trong khuôn khổ chương trình, phường Tân Sơn Hòa tổ chức đi bộ đồng hành “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa hạnh phúc”, tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân; trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên Lào đang sinh sống, học tập trên địa bàn.

Trao quà tết đến sinh viên Lào
Hoạt động đi bộ đồng hành “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa hạnh phúc”

Cũng trong khuôn khổ chương trình, phường Tân Sơn Hòa ra mắt các mô hình, hoạt động về phòng chống ma túy. Cụ thể, Công an phường xây dựng 9 không gian triển lãm phòng chống tác hại của ma túy và tệ nạn xã hội, trong đó có 8 địa điểm tại các trường học và Trung tâm học tập cộng đồng. Đây là giải pháp phòng ngừa sớm, trang bị kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc chia sẻ tại chương trình

Bên cạnh đó, ra mắt Fanpage “Công an Tân Sơn Hòa, TPHCM” - kênh tuyên truyền, tương tác hai chiều, giúp các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của phường đến nhanh hơn với người dân, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình từ cơ sở.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày mô hình mô phỏng các loại ma túy, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục

Ngoài ra, phường còn phối hợp với Mobifone thí điểm lắp đặt hệ thống camera AI an ninh trật tự. Hệ thống này nhằm nâng cao hiệu quả giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Ra mắt lực lượng nòng cốt xây dựng mô hình tự quản “Tổ nhân dân tuần tra”

Dịp này, phường cũng ra mắt lực lượng nòng cốt xây dựng mô hình tự quản “Tổ nhân dân tuần tra”. Đây là "cầu nối" của chính quyền và lực lượng công an đến từng con hẻm, từng khu dân cư, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngay từ địa bàn dân cư.

Đồng chí Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong đánh giá cao tinh thần nghĩa tình, sự chung tay của chính quyền và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chăm lo tết cho người dân. Đồng chí cũng biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy phường trong triển khai chương trình phường không ma túy, góp phần xây dựng đời sống người dân ngày càng an toàn, văn minh và ổn định hơn.

