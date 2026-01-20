Sức sống cơ sở

Phường Thuận An: Huy động hiệu quả nguồn lực xã hội trong hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo

SGGPO

Một trong những hoạt động nổi bật của MTTQ phường Thuận An (TPHCM) trong năm 2025 là tập trung cho công tác chăm lo an sinh xã hội với nhiều mô hình hiệu quả, huy động tốt nguồn lực xã hội.

Sáng 20-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2025–2030 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

5.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị
mt 2025 4.jpg
4.jpg
Ra mắt Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2025–2030

Điểm nhấn rõ nét là công tác chăm lo an sinh xã hội, với nhiều chương trình thiết thực, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là dịp lễ tết.

3.jpg
Trao kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các cá nhân
mt 2025 5.jpg
Cùng với đó là các mô hình xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, “Tuyến đường hoa Đại đoàn kết”, “Trồng cây xanh – phủ xanh kênh rạch”, phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An đặt mục tiêu xây dựng “Phường không ma túy”, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội .

2.jpg
Trao bảng ủng hộ Chương trình “Tết sẻ chia – Xuân hạnh phúc”
mt 2025 10.jpg
1.jpg
Các đoàn thể của phường đăng ký thi đua năm 2026

Dịp này, Ủy ban MTTQ phường cũng phát động đăng ký thi đua năm 2026 và trao tượng trưng ủng hộ Chương trình “Tết sẻ chia – Xuân hạnh phúc”.

TÂM TRANG

Từ khóa

Phạm Trọng Nhân Đảng ủy phường Thuận An LĐLĐ TPHCM Ủy ban MTTQ Việt Nam Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh Phan Thái Sơn Thuận An Thành ủy viên Kỷ niệm chương

