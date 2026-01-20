Phường Thuận An: Huy động hiệu quả nguồn lực xã hội trong hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo

Sáng 20-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2025–2030 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.
Điểm nhấn rõ nét là công tác chăm lo an sinh xã hội, với nhiều chương trình thiết thực, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là dịp lễ tết.
Cùng với đó là các mô hình xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, “Tuyến đường hoa Đại đoàn kết”, “Trồng cây xanh – phủ xanh kênh rạch”, phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An đặt mục tiêu xây dựng “Phường không ma túy”, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội .
Dịp này, Ủy ban MTTQ phường cũng phát động đăng ký thi đua năm 2026 và trao tượng trưng ủng hộ Chương trình “Tết sẻ chia – Xuân hạnh phúc”.