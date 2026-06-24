Phường Vũng Tàu kiến nghị xây nhà ở xã hội trên khu đất công 1,4ha ở đường Lê Hồng Phong

Tổng doanh thu của các ngành kinh tế trên địa bàn phường Vũng Tàu (TPHCM) 6 tháng đầu năm đạt hơn 20.699 tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là ngành dịch vụ - du lịch.

Ngày 24-6, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: QUANG VŨ

Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu các ngành kinh tế trên địa bàn đạt hơn 20.699 tỷ đồng. Phường thu ngân sách nhà nước ước đạt 596 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm.

Khách du lịch vui chơi tại biển Vũng Tàu, TPHCM (ẢNH: QUANG VŨ)

Phường đã chủ động kiến nghị thành phố xem xét sử dụng khu đất công rộng 1,4ha trên đường Lê Hồng Phong để đầu tư dự án nhà ở xã hội; đề xuất điều chỉnh khu đất Chợ Du lịch cũ diện tích 2,9ha để xây dựng bãi đậu xe cao tầng, góp phần giải quyết nhu cầu hạ tầng đô thị và phục vụ phát triển du lịch.

Ngoài ra, phường đã triển khai hệ thống AI Robot lễ tân hướng dẫn thủ tục hành chính và Kiosk thông minh hỗ trợ người dân xác thực định danh, nộp hồ sơ trực tuyến. Tính đến cuối tháng 5-2026, phường Vũng Tàu xếp hạng 11/168 xã, phường của TPHCM, trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tăng 26 bậc so với quý I năm 2026.

QUANG VŨ