Phường Xóm Chiếu ký kết thi đua bảo vệ môi trường

Đại diện UBND phường Xóm Chiếu và Ủy ban MTTQ VIệt Nam phường ký kết tại chương trình

Thông qua nội dung ký kết, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phát động mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức và khu dân cư sẽ cụ thể hóa bằng những công trình, mô hình và phần việc cụ thể.

Trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng cho mái ấm Tâm Đức, nơi nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi, cơ nhỡ; trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; trao cây xanh, cờ Tổ quốc đến các trường học, khu phố.

Trao cờ Tổ quốc và tặng cây xanh cho các trường học, khu phố

Sau lễ ký kết, MTTQ phường phối hợp các đoàn thể ở 23 khu phố đồng loạt ra quân tổng vệ sinh, quét dọn, thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường, tuyến hẻm, khu vực công cộng; vận động các hộ dân giữ gìn vệ sinh trước nhà, trồng và chăm sóc thêm nhiều cây xanh.

THÁI PHƯƠNG