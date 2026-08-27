Chiều 27-8, UBND xã Long Hải tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý Phòng Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị trường học sau sắp xếp.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải trao quyết định thành lập trường và bổ nhiệm Hiệu trưởng, Hiệu phó Trường Tiểu học Lê Lợi

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Long Hải công bố các quyết định của UBND xã về bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Hạ tầng và Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Theo đó, ông Mạch Văn Lai, Trưởng phòng Kinh tế, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Hạ tầng; ông Trần Quốc Nhẫn và ông Đinh Võ Hoàng Phong, Phó Trưởng phòng Kinh tế, giữ chức Phó Trưởng phòng Hạ tầng; bà Lê Thị Ngọc Châu, Phó Trưởng phòng Kinh tế, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; ông Trần Huỳnh Minh Trung, công chức Phòng Kinh tế, giữ chức Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch xã. Thời hạn giữ chức vụ của lãnh đạo là 5 năm, kể từ ngày 1-9.

Xã Long Hải (TPHCM) bổ nhiệm cán bộ quản lý các phòng chuyên môn và trường học sau sắp xếp

Cũng tại hội nghị, UBND xã Long Hải công bố các quyết định về việc thành lập 10 trường học sau sáp nhập, gồm 4 trường mầm non: Sơn Ca, Hoàng Lan, Hoa Hồng và Họa Mi; 5 trường tiểu học: Lê Hồng Phong, Phước Tỉnh, Phước Hưng, Lê Lợi và Long Hải; cùng trường THCS Hùng Vương.

Theo phương án sắp xếp, từ 29 trường học (gồm 8 trường mầm non, 14 trường tiểu học và 7 trường THCS), xã Long Hải còn 18 trường. Trong đó, 3 trường tiểu học và 5 trường THCS được giữ nguyên, không sáp nhập.

UBND xã cũng công bố các quyết định bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý tại các trường sau sáp nhập. Ở cấp mầm non, bà Lý Thị Mỹ Linh giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca; bà Cao Thị Sanh giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi; bà Võ Thị Nhung giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Lan.

Ở cấp tiểu học, bà Huỳnh Thị Thanh Bình giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Hải; bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi; bà Hoàng Thị Diệu Hằng giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Hưng; bà Trần Thị Minh Thảo giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Tỉnh; ông Trần Văn Đạt giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Cấp THCS, bà Nguyễn Tăng Tường Vy được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương.

Thời hạn giữ chức vụ của các viên chức lãnh đạo, quản lý tại các trường sau sáp nhập là 5 năm, kể từ ngày 25-8.

NGUYỄN TUYỀN - KHÁNH CHI