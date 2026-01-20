Podcast bản tin 17 giờ 20-1: TPHCM lắp màn hình LED lớn "tiếp lửa" cho U23 Việt Nam

Podcast bản tin 17 giờ 20-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quân và dân đặc khu Trường Sa vững niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng; Đường hoa Tết Nguyễn Huệ mở cửa với hai phiên bản trải nghiệm ngày - đêm; Thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính; TPHCM lắp màn hình LED lớn phục vụ cổ vũ U23 Việt Nam; Thợ lặn dùng camera chuyên dụng tìm 2 lượng vàng rơi xuống sông Hương.