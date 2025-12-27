Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin 17 giờ 27-12: Ngành nào thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TPHCM?

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ 27-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM bắn pháo hoa mừng năm mới 2026 tại 6 điểm, không sử dụng ngân sách; Ngành nào thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TPHCM?; Đã có 9 người chết trong vụ lật xe từ thiện ở Lào Cai; Cháy nhà trong đêm ở Đắk Lắk, 4 người trong một gia đình thiệt mạng; Cục Xăng dầu thông tin về nguyên nhân sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

bắn pháo hoa chào mừng năm mới năm mới Công an tỉnh Khánh Hòa đánh bạc trực tuyến cá cược trực tuyến Sở Nội vụ TPHCM người lao động tiền lương thưởng Tết Dương lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ đoàn thiện nguyện xe khách lật úp tai nạn giao thông tử vong tràn dầu sự cố Đắk Lắk cháy cửa hàng

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn