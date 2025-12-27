Podcast bản tin 17 giờ 27-12: Ngành nào thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TPHCM?

Podcast bản tin 17 giờ 27-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM bắn pháo hoa mừng năm mới 2026 tại 6 điểm, không sử dụng ngân sách; Ngành nào thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại TPHCM?; Đã có 9 người chết trong vụ lật xe từ thiện ở Lào Cai; Cháy nhà trong đêm ở Đắk Lắk, 4 người trong một gia đình thiệt mạng; Cục Xăng dầu thông tin về nguyên nhân sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi...

