Podcast bản tin 17 giờ 3-1: Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 127.000 lượt hành khách trong ngày 3-1

SGGPO

Podcast bản tin 17 giờ 3-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tuổi trẻ TPHCM hào hứng ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2026; Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ khoảng 127.000 lượt hành khách trong ngày 3-1; TPHCM: Phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 16 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết Dương lịch; Xe khách cháy dữ dội trên cao tốc, một người tử vong...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

