Podcast bản tin tối 27-11: Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ gần 16 triệu USD

SGGPO

Podcast bản tin tối 27-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào; TPHCM khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 15; Khánh Hòa ban hành lệnh cấm biển ứng phó bão số 15; Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ gần 16 triệu USD; 6 ô tô tông liên hoàn, cao tốc TPHCM - Trung Lương kẹt xe dài hơn 5km; Giá xăng dầu ngày 27-11: Giảm mạnh, có loại giảm hơn 1.000 đồng/lít

THANH CHIÊU

