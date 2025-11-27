Podcast bản tin trưa 27-11: Không còn nhà ngập, điện cơ bản khắc phục xong

Podcast bản tin trưa 27-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng, tránh, ứng phó bão số 15; Bão số 15 tăng lên cấp 12, giật cấp 15; Không còn nhà ngập, điện cơ bản khắc phục xong; Hơn 3.500 lượt người dân tỉnh Đắk Lắk được khám, chăm sóc sức khỏe; Cựu lãnh đạo Sở Y tế hầu tòa vì gói thầu phòng mổ hybrid gần 38 tỷ đồng; Quảng Ngãi: Bắt khẩn cấp người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu...