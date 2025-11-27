Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin trưa 27-11: Không còn nhà ngập, điện cơ bản khắc phục xong

SGGPO

Podcast bản tin trưa 27-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng, tránh, ứng phó bão số 15; Bão số 15 tăng lên cấp 12, giật cấp 15; Không còn nhà ngập, điện cơ bản khắc phục xong; Hơn 3.500 lượt người dân tỉnh Đắk Lắk được khám, chăm sóc sức khỏe; Cựu lãnh đạo Sở Y tế hầu tòa vì gói thầu phòng mổ hybrid gần 38 tỷ đồng; Quảng Ngãi: Bắt khẩn cấp người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu...

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

mưa lớn dự báo thời tiết mưa bão bão Koto bão số 15 Biển Đông Thủ tướng ứng phó bão số 15 đảm an toàn tính mạng Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án điều tra tai nạn giao thông phòng chống thiên tai ngập điện lực trường học Sở Y tế TPHCM khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe tỉnh Đắk Lắk TAND TPHCM sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Minh An Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu sai phạm thiết bị y tế bắt khẩn cấp nhảy cầu

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn