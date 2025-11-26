Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 26-11: Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện chơi tại casino Phú Quốc, Hồ Tràm, Vân Đồn

SGGPO

Podcast bản tin tối 26-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Công bố tình trạng khẩn cấp về hạ tầng giao thông ở miền Trung và Tây Nguyên; Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng; Chiều nay 26-11: Giá vàng nhẫn 9999 tăng 1 triệu đồng/lượng; Vụ án Trương Mỹ Lan: Chi trả đợt 5 cho gần 42.500 trái chủ; Cảnh báo "sập bẫy" khi vay tiền online dịp cuối năm; Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện chơi tại casino Phú Quốc, Hồ Tràm, Vân Đồn

THANH CHIÊU

