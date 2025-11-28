Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 28-11: 6 công trình rực sáng giữa lòng TPHCM

SGGPO

Podcast bản tin tối 28-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khẩn trương ứng phó bão số 15 và áp thấp nhiệt đới; Xuất hiện áp thấp nhiệt đới dị thường; TPHCM khánh thành hệ thống chiếu sáng kiến trúc các công trình bảo tồn; Bãi rác Đa Phước sẽ tiếp nhận rác sinh hoạt từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày, thay vì cả ngày và đêm; Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ 3 dự án cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

mưa lớn dự báo thời tiết mưa bão bão số 15 áp thấp nhiệt đới ngư dân mất tích chìm tàu gần bãi biển Bình Tiên UBND TPHCM cầu Cần Giờ cầu Thủ Thiêm 4 cầu Phú Mỹ 2 xây cầu công trình chiếu sáng kiến trúc Cột cờ Thủ Ngữ Cầu Mống Nhà Thiếu nhi thành phố Chợ Bến Thành Bảo tàng TPHCM Bảo tàng Tôn Đức Thắng mất tích thi thể ngư dân lật thuyền thúng biển ứng phó bão và áp thấp nhiệt đới

