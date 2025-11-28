Podcast bản tin tối 28-11: 6 công trình rực sáng giữa lòng TPHCM

Podcast bản tin tối 28-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Khẩn trương ứng phó bão số 15 và áp thấp nhiệt đới; Xuất hiện áp thấp nhiệt đới dị thường; TPHCM khánh thành hệ thống chiếu sáng kiến trúc các công trình bảo tồn; Bãi rác Đa Phước sẽ tiếp nhận rác sinh hoạt từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày, thay vì cả ngày và đêm; Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ 3 dự án cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2...