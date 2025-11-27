Podcast bản tin 17 giờ 27-11: Bão lũ dồn dập, Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp thiên tai

Podcast bản tin 17 giờ 27-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lực lượng vũ trang TPHCM sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ; Bão lũ dồn dập, Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp thiên tai; Quý 4-2025, khởi công Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; Đồng Nai: Tử hình người phụ nữ đầu độc 4 người thân bằng Xyanua; Khởi tố hàng chục đối tượng tham gia vận hành các website cờ bạc trực tuyến; Truy tìm tài xế xe ô tô tông xe cảnh sát giao thông.